Topspiel steigt in Forstern - Walter warnt vor Oberding

Vorschau Kreisklasse 4 kompakt

von Redaktion Erding schließen

Der FC Forstern fordert Tabellenführer SC Moosen heraus. Walpertskirchen hat Respekt vor Finsings Reserve. Hohenpolding und Aspis kämpfen mit Verletzungssorgen. Der Liga-Check.

Optimistisch geht Hörgersdorfs Trainer Martin Grasser in die Partie gegen den SV Buch: „Vergangene Woche haben wir endlich den Abstiegskampf angenommen, das muss aber ab jetzt in jedem Spiel so sein.“

Das Verletzungspechhat Aspis Taufkirchen, das Hallbgermoos III empfängt, und den FC Hohenpolding erreicht. Poldings Coach Thomas Bachmeier: „Zum Glück hat unsere Zweite spielfrei.“

Auf einen formstarken Gegner stellt sich derweil Oberdings Coach Hans Bruckmeier ein: „Mit Moosinning kommt die Mannschaft der Stunde zu uns, die einige Top-Individualisten besitzt.“ Fehlen werden die Leistungsträger Nihad Mujkic (gesperrt) und Ante Starevic (Urlaub)

Vor der Heimstärkewarnt Moosinnings Trainer Hans-Peter Walter. „Oberding ist vor allem offensiv brandgefährlich.“ Optimistisch stimmt ihn die Personalsituation, denn es sind alle Mann an Bord, und das obwohl „alle drei Herrenteams am Wochenende zeitgleich im Einsatz sind“.

Das Topspiel findet in Forstern gegen Tabellenführer Moosen statt. Für FCF-Pressesprecher Albert Bowinzki ein Duell der Gegensätze: „Moosen ist sehr erfahren und hat mit Hölzlein, Bauer oder Galler überdurchschnittlich gute Spieler in ihren Reihen. Wir haben einen Altersschnitt von 22 Jahren.“ Ein Klassiker: Seit 2010 sind Forstern und Moosen trotz Auf- und Abstiegen fast ständig in der gleichen Liga. Schon damals dabei: Torwart Georg Els und Michi Bowinzki. Noch auffällig und schlecht für Moosen: Der Gast gewann so gut wie nie

Respekt vor Finsing 2 hat Walpertskirchens Trainer Josef Heilmaier. Er schwärmt von „Thomas Bonnet, den Wojciechowski-Brüdern und vielen Spielern, die jahrelang in der Bezirksliga aktiv waren“. Nur blöd, dass genau diese Akteure verletzungsbedingt ausfallen, wie Trainer Wojtek Wojciechowski verriet.

Text: vs