Torfest in Berglern und Eichenkofen - Last-Minute-Sieg von Türkgücü Erding gegen Aspis Taufkirchen

Von: Tobias Fischbeck

Eitting am Boden, Altenerding marschiert: Florian Huber (liegend) muss Samuel Kronthaler (r.) ziehen lassen. Simon Wolf, Jakob Heß und Johannes Irl (v. l.) beobachten die Szene. Foto: anh © anh

Die SpVgg Altenerding konnte mit einem 3:0 gegen Eitting für die Überraschung sorgen. Türkgücü Erding gewann ein turbulentes Spiel gegen Taufkirchen.

FC Türkgücü Erding : TSV Aspis Taufkirchen 2:0

Türkgücü Erding gewann das Kreisklassen-Duell gegen Aspis Taufkirchen. Doch das Spiel war nicht nur wegen den Temperaturen eine äußerst hitzige Angelegenheit. Die Gastgeber hatten die erste Hälfte dominiert, vergaßen dabei aber die Tore zu machen. So hatte Aspis Glück, dass es zur Pause 0:0 stand. Im zweiten Durchgang folgte ein offener Schlagabtausch, der ab der 81. Minute zur Nebensache wurde. Nach einem Zweikampf blieb Aspis-Akteur Karl Valentin liegen: Schlüsselbeinbruch.

Er konnte sich nicht mehr bewegen und klagte über Taubheitsgefühle. Bis er mit dem Rettungswagen abtransportiert werden konnte, verging knapp eine halbe Stunde. So lang war das Spiel unterbrochen. Aspis hatte laut Vereinsboss Anastasios Parapanis den Wunsch geäußert, „die verbleibende Zeit herunter zu spielen und ins Elfmeterschießen zu gehen. Wir sahen uns angesichts der Ungewissheit, wie es Karl geht, nicht mehr in der Lage zu spielen. Wir waren alle geschockt“, sagte Parapanis.

„Wir haben das in der Mannschaft besprochen, wollten es aber nicht aufs Glück ankommen lassen“, sagte Erdings Spielertrainer Yasin Cay der Heimatzeitung. Nachdem das Spiel fortgesetzt wurde, machte Elmaz Mujic innerhalb von sechs Minuten (90+31 und 90+37) für die Erdinger alles klar.

Das aber hatte ein Nachspiel. Waren es anfangs der Partie wohl die Fans von Aspis, die gestichelt hatten, so gab es nun einen provokanten Jubel der Gastgeber. Dabei fiel vor allem Bujar Dobra unangenehm auf. „Das geht nicht. Wir haben ja mit den Zuschauern nichts zu tun. Das wird sicher nicht mehr vorkommen“, sagte Erdings Spielertrainer Cay.

Der Streit hatte sich auf die Trainerbänke übertragen: „Ich war auf 180. Das hat nichts mit Fairplay zu tun. Aber es war ein einzelner Spieler, der die Situation so aufgeheizt hat“, betonte Parapanis. Bis auf ein paar böse Worte aber passierte nichts mehr. So pfiff Schiedsrichter Rico Spyra die Partie nach dem 2:0 sofort ab und schickte die Mannschaften nach knapp 40-minütiger Verspätung in die Kabine. Karl Valentin muss sich heute einer Operation unterziehen.

SV Eintracht Berglern : SC Moosen 2:5

Ein echtes Pokalspektakel zweier Kreisklassen-Teams gab es in Berglern zu sehen. Bereits nach zehn Minuten hatte Johannes Körbl die Gäste aus dem östlichen Landkreis in Führung gebracht. Nur eine Minute später erzielte Berglerns Michael Faltermeier per direkt verwandeltem Freistoß aus knapp 25 Metern aber den Ausgleich zum 1:1. Wieder Körbl traf nach 27 Spielminuten zum 2:1 für Moosen. Zwar hielt die Führung bis zur Pause. Doch vier Minuten nach Wiederbeginn glückte Thomas Schmid der erneute Ausgleich. Danach aber trafen nur noch die Gäste. Spielertrainer Maxi Bauer brachte die Gäste nach 62 Minuten zum dritten Mal in Führung. „Danach haben wir aufgemacht und waren dem 3:3 eigentlich näher“, so Berglerns Trainer Nino Filippetti. Doch elf Minuten vor dem Ende traf der eingewechselte Andreas Galler bei seinem Comeback zum 4:2. Felix Daumoser markierte den 5:2-Endstand für Moosen. „Eigentlich war es ein ausgeglichenes Spiel. Gefühlt hatten wir mehr Ballbesitz. Moosen hat mit seinem ehemaligen Regionalliga-Spieler Maxi Bauer auf unsere Fehler gewartet. Der Sieg aber war mindestens zwei Tore zu hoch“, resümierte Filippetti.

SpVgg Eichenkofen : Rot-Weiß Klettham 1:7

Das deutlichste Ergebnis des Abends gelang RW Klettham. Das Team aus der A-Klasse war chancenlos gegen den Kreisklassisten, hielt aber zunächst gut mit. Nach 27 Minuten hatte Sebastian Simmet zum 1:0 für die Gäste getroffen. Erst nach der Pause erhöhte Attila Lanzendorfen nach 51 Minuten auf 2:0. 20 Minuten vor dem Ende sah es tatsächlich so aus, als ob noch einmal Spannung aufkommen könnte. Marco Steinberg hatte den Anschlusstreffer für Eichenkofen erzielt. Doch in der Schlussviertelstunde brachen die Gastgeber komplett auseinander. Jonas Kasper stellte in der 74. Minute mit dem 3:1 der Gäste den alten Abstand wieder her. Nur drei Minuten später erhöhte Tobias Paulus sehenswert auf 4:1, nachdem Thomas Greckl den Ball schön in die Gasse gespielt hatte. Neun Minuten vor Schluss traf Jonas Laschinger zum 5:1. Christoph Greckl (88., 6:1) und erneut Paulus (89., 7:1) machten das Debakel für Eichenkofen perfekt. In der dritten Runde wartet mit dem TSV Dorfen ein sehr schwerer Gegner auf die Kletthamer. Trotz des deutlichen Ergebnisses war RW-Spielertrainer Flo Leininger alles andere als zufrieden: „Das war nicht unser bestes Spiel in dieser Vorbereitung“.

SpVgg Altenerding : FC Eitting 3:0

Eine dicke Pokalüberraschung glückte der SpVgg Altenerding. Der Kreisklassen-Aufsteiger setzte sich, wie schon im vergangenen Jahr, deutlich gegen den ersatzgeschwächten Kreisligisten FC Eitting durch. Nach 21 Minuten sorgte Leonardo Tunjic für das 1:0 der Hausherren, nachdem Martin Loher den Ball durch die Schnittstelle gespielt hatte. Nur acht Minuten später erhöhte Loher selbst auf 2:0. Lukas Petermeier hatte den Ball verloren und Loher die Hereingabe von Leart Bilalli verwertet. In der Folge hätte Altenerding schon alles klar machen können. Aber auch Eitting hatte durch Heilmeier die Gelegenheit, noch einmal heran zu kommen. Nach Wiederbeginn war zwar Eitting besser, den Gastgebern aber glückte in diese Drangphase die Entscheidung. Den 3:0-Schlusspunkt setzte Bilalli (66.). In der nächsten Runde kommt es zum Kreisklassen-Derby bei Türkgücü Erding. „Es war ein absolut verdienter Sieg. Die Eittinger waren eigentlich nur in den ersten 15 Minuten nach der Halbzeit dran, ansonsten haben wir das Spiel diktiert und hätten zur Pause sogar höher führen können. Wir freuen uns nun auf das Derby bei Türkgücü“, sagte Altenerdings Fußballchef Andreas Heilmaier.

SV Hörlkofen : FC Erding 1:2

Spannend war das Pokalduell der beiden Vertreter aus der A-Klasse 7. Korbinian Nußrainer verwertete eine Flanke zum 1:0 für den HSV (23.). Drei Minuten vor der Pause aber traf Markus Lehmer per direkt verwandeltem Freistoß von der Strafraumkante zum Ausgleich. Nach einer Stunde machte Nikita Talovskyi durch eine feine Einzelleistung mit seinem Tor zum 2:1 alles klar. „Es ist eine unnötige Niederlage. Eigentlich hätten wir das gewinnen müssen. Erding war effektiv. Wir haben mit fortschreitender Spieldauer die Sicherheit verloren, und es hat eigentlich keiner mehr zur Normalform gefunden. Deswegen geht die Niederlage auch in Ordnung“, resümierte Hörlkofens Trainer Christoph Böning. Erding trifft in der dritten Pokalrunde auf den SC Moosen. (Tobias Fischbeck)