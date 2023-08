Torwart-Tristesse – FCL fehlen beim Spiel gegen Freilassing alle vier Keeper

Brauchen ein Erfolgserlebnis (v. l.): Langengeislings Abwehrchef Andi Buchberger, Co-Trainer Douglas Wilson und Spielertrainer Maxi Hintermaier. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Der FC Langengeisling steht nach drei Spielen ohne Punkte da. Gegen Freilassing soll nun der erste Erfolg der Saison eingefahren werden.

Langengeisling – Nach drei vergeblichen Anläufen peilt der FC Langengeisling am vierten Bezirksliga-Spieltag die ersten Punkte an. Allerdings reist mit dem ESV Freilassing am Samstag (14 Uhr) eine Mannschaft an, die zum engeren Favoritenkreis zählt, aber auch noch nicht in Schwung ist, weil es an Durchschlagskraft fehlt.

Das ist ja auch eins der Probleme, mit denen sich Langengeisling rumschlägt: Ein einziger Treffer in drei Spielen zeugt nicht gerade von Zielstrebigkeit. „Wir haben derzeit sicherlich nicht die stärkste Offensive der Liga“, weiß Geislings Sportlicher Leiter Maxi Maier. „Wir müssen die Flucht nach vorne antreten und darauf hoffen, dass vorne mal einer reinrutscht. Chancen dazu hatten wir ja in jedem Spiel.“ Größere Sorgen bereiten ihm allerdings „die bösen Abwehrfehler. Der Gegner muss sich oft nicht groß strecken, um ein Tor zu erzielen.“

Ein Faktor, der sicherlich auch nicht zur Stabilität der Defensive beiträgt, ist das Torhüter-Problem. „Wir haben zehn Keeper für drei Mannschaften, aber am Wochenende stehen uns gerade mal drei zur Verfügung“, berichtet Maier. Alex Strecker fällt ja wegen eines Risses der Achillessehne schon länger aus, Michael Hierl hatte eine Zahnoperation, Louis Rotert hat eine Sehnenverletzung im Finger, und Christian Brader fällt mit einem Muskelfaserriss aus, sodass wohl Christian Bernhardt von der 2. Mannschaft das Tor hüten wird. Fehlen werden die privat verhinderten Michael Faltlhauser, Lucas Seeholzer und Elias Mehringer.

„Natürlich ist das nicht der Start, den wir uns vorgestellt haben, aber die Saison ist noch lange genug, um das wieder auszubügeln und den Klassenerhalt zu realisieren“, sagt Maier. „Oft reicht ja eine einzige Aktion beim Fußball, ein Dosenöffner, um alles wieder auf Links zu drehen.“ Er erinnert sich gerne an die Spiele der letzten Saison: „Wir haben zwei Mal gewonnen, wobei wir nach einem 0:2-Rückstand richtig Glück gehabt und beim 3:2 von einem Torwartfehler profitiert haben.“ Wiederholung erwünscht aus Sicht des FCL. (Michael Buchholz)