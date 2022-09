Der Torwarttrainer hält die Null - Moosinning entführt drei Punkte aus Peterskirchen

Teilen

Moosinning darf drei Punkte in Peterskirchen bejubeln © Christian Riedel / fotografie-ri

Moosinning holte drei Punkte in Peterskirchen. Den Siegtreffer erzielte Maximilian Lechner. Im Tor durfte Torwarttrainer Aaron Siegl den Kasten sauber halten.

Moosinning – Mit einem verdienten 1:0 (1:0) im Gepäck konnte der FC Moosinning am Samstag die Heimreise von Aufsteiger TSV Peterskirchen antreten. Das Tor des Tages gelang Maxi Lechner bereits in der ersten Hälfte für die Gäste, die vor allem in Hälfte zwei zahlreiche weitere klare Tormöglichkeiten liegen ließen. Moosinning war in Peterskirchen quasi mit dem letzten Aufgebot angetreten. Im Tor stand Torwarttrainer Aaron Siegl, der trotz seiner dreijährigen Pause bewies, dass er nichts verlernt hat.

Von Beginn an gingen die Moosinninger konzentriert zu Werke. Christian Reiser setzte die Kugel übers Tor, und auch Alex Auerweck scheiterte mit seinem Schuss an Keeper Markus Mittermaier. Die Einheimischen versuchten es immer wieder mit langen Bällen, doch die Moosinninger Hintermannschaft stand sicher oder die Angreifer des Aufsteigers fanden sich im Abseits wieder.

Auf der anderen Seite klärte Keeper Mittermaier in der 21. Minute eine Dreifachchance der Moosinninger zur Ecke. Bei dieser allerdings war er machtlos, denn Basti Lanzinger verlängerte die Hereingabe von Stefan Haas zu Lechner, und dieser schob zum 1:0 ein.

Bei Peterskirchen sorgte eigentlich nur Alexander Thusbaß ab und zu für gefährliche Aktionen, aber ein Kopfball des Peterkirchner Torjägers wurde eine sichere Beute von Aaron Siegl. Und nach einer Kopfballbereinigung von Siegl gegen Thusbaß außerhalb des Sechzehners entschied der Schiri etwas zweifelhaft auf Freistoß, doch Thusbaß selber setzte die Kugel in die Mauer.

Auch in Abschnitt zwei hatten die Gelb-Schwarzen die Partie weitgehend im Griff. Die Peterskirchener hatten mehr damit zu tun, die ständigen und auch korrekten Abseitsentscheidungen des Linienrichters zu kommentieren als das eigene Spiel in Gang zu bringen.

Nur einmal wurde es richtig brenzlig vor dem Moosinninger Tor. Daniel Ortner tauchte nach einem Diagonalball frei vor dem Tor auf, aber Siegl verzögerte geschickt und konnte so zur Ecke klären.

In der Folge versäumten es die Moosinninger, für klare Verhältnisse zu sorgen. In der 55. Minute setzte sich Yannik Saßmann über rechts durch. Er konnte nur durch ein Foulspiel gebremst werden. Lechner legte sich die Kugel zurecht, doch sein Strafstoß ging links unten am Tor vorbei. Nur kurze Zeit später passte Alex Auerweck von links zur Mitte, und dieses Mal jagte Lechner die Kugel völlig frei vor dem Tor an den Pfosten.

Die Partie wurde zunehmend hektischer, und nach einem unnötigen Foul im Mittelfeld bekam Christian Reiser zehn Minuten. Doch auch in Überzahl fiel Peterskirchen wenig bis gar nichts ein, und so konnte Moosinning alles wegverteidigen.

Ihrerseits vergaben die Moosinninger weiterhin beste Möglichkeiten. Yannik Saßmann scheiterte auf halbrechts frei vor dem Tor ebenso wie Alim Calis. Und so musste man nach einer weiteren Zeitstrafe für Dennis Stauf nach einem taktischen Foul weiter zittern, bis der zweite Saisonsieg unter Dach und Fach war. (th)