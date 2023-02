FC Schwaig besteht Härtetest im Toto-Pokal – Held: „Sehr zufrieden“

Am Ende ging die Kraft aus

Von Rainer Hellinger

Der FC Schwaig gewinnt beim TSV Jetzendorf. Die Sportfreunde feiern damit den Einzug in die nächste Runde des Fußball-Toto-Pokal 2023/24.

Schwaig – Nach einer hart umkämpften Partie gewann der FC Schwaig verdient mit 2:1 Toren beim TSV Jetzendorf. Damit zieht der Landesligist in die dritte Runde der Qualifikation zum Fußball-Toto-Pokal 2023/24 ein.

Für das Trainerteam um Ben Held und Florian Fink war das erste Pflichtspiel des Jahres beim Achten der Landesliga Südwest ein wichtiger Test. Der 5:1-Sieg unter der Woche gegen den Kreisligisten TSV Allershausen war wenig aussagekräftig, da die Bedingungen auf dem Marzlinger Kunstrasenplatz wegen des starken Nebels für beide Teams irregulär waren.

Anders in Jetzendorf: Bei Sonnenschein und für die Jahreszeit hervorragenden Rasenverhältnissen entwickelte sich im Lorenz-Wagner-Stadion an ein unterhaltsamer Pokalfight. Die Gäste bestimmten in der ersten Halbzeit klar das Spielgeschehen. Zwar fehlten erfahrene Spieler wie Maxi Hellinger, Flo Fink und Mario Simak, doch das war dem Spiel nicht anzumerken.

Nach einigen kleineren Chancen brachte Raffi Ascher seine Farben in Front. Daniel Fichtlscherer hatte im Zentrum den Ball erobert und schnell auf Tobi Bartl gespielt. Ein Steckpass in die Tiefe auf Ascher, der die Kugel aus halblinker Position unhaltbar ins rechte Eck schlenzte (29.).

Nur eine Minute später traf Vincent Sommer nach schöner Vorarbeit von Mikey Straßer den Pfosten. In der 37. Minute bekam Straßer am rechten Strafraumeck den Ball und jagte ihn mit dem linken Fuß ins linke Kreuzeck – ein Traumtor. Die letzten Minuten vor der Pause gehörten Leon Roth. Zuerst verfehlte er mit einem tollen Schuss aus 20 Metern das Tor knapp. Dann wurde er von seinem Gegenspieler im Strafraum zu Fall gebracht. Die Pfeife des Schiedsrichters blieb aber trotz aller Proteste stumm.

Nach dem Seitenwechsel investierte Jetzendorf mehr, gestaltete das Spielgeschehen offener und wurde in der 56. Minute dafür auch belohnt. Nach einem Ballverlust im Schwaiger Mittelfeld ging es schnell nach vorne, und Dominic Reiser schob die Kugel aus 16 Metern flach ins untere rechte Eck. Im Anschluss hatten beide Teams noch Möglichkeiten, doch sowohl FCS-Keeper Franz Hornof als auch TSV-Kollege Jeremy Manhard hielten ihren Kasten sauber. (Rainer Hellinger)

Stimme zum Spiel:

Schwaig Spielertrainer Ben Held: „Es war ein guter Test unter Wettkampfbedingungen. Die erste Halbzeit war sehr gut von uns. In der zweiten Halbzeit ist uns ein bisschen die Kraft ausgegangen. Trotzdem hatten wir weitere Möglichkeiten für ein drittes Tor. Ich bin sehr zufrieden, und das müssen wir für die Punktspiele mitnehmen.“