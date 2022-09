TSV Dorfen verliert im Pokal: Im Halbfinale ist Endstation

Kein Durchkommen: Dorfens Stürmer Michael Friemer scheitert an der weißen Wand des TSV Eching. © RAINER LEHMANN

Der Bezirksligist aus Dorfen scheitert trotz Leistungssteigerung in Eching und verliert gegen den Kreisligisten.

Dorfen/Eching – Weiterhin ohne Chefcoach Christoph Deißenböck musste sich der TSV Dorfen am Dienstagabend im Halbfinale des Toto-Pokals im Raum Donau/Isar überraschend beim TSV Eching geschlagen geben. Nach 90 Minuten auf dem Flutlicht-Nebenplatz endete das Spiel 1:0 (1:0) für die Gastgeber.

Chefcoach Deißenböck ist weiterhin nicht dabei

Trainer Deißenböck fällt aktuell wegen starken Rückenproblemen aus, beim Spiel in der Bezirksliga in Freilassing ist er bereits vom Sportlichen Leiter Markus Wetzel vertreten worden. Für das Pokalspiel fungierte Co-Spielertrainer Armin Feckl als verantwortlicher Coach, da neben Deißenböck auch Wetzel nicht zur Verfügung stand. „Wir hoffen natürlich, dass unser Coach so bald wie möglich wieder auf der Bank sitzen kann“, sagt Feckl. Auch er selbst hat aktuell mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Nach einer Operation am Kreuzband wird er noch langfristig ausfallen.

Der TSV Eching hingegen setzt durch den Pokalsieg seinen starken Lauf in dieser Saison fort. Aktuell führt der Verein nach dem Abstieg aus der Bezirksliga die Kreisliga 2 mit 21 Punkten aus acht Spielen an.

„Ein Halbfinale zu verlieren ist natürlich immer bitter.“

Trotz der Niederlage konnte Feckl dem Spiel viel Positives abgewinnen. „Ein Halbfinale zu verlieren ist natürlich immer bitter. Trotzdem war ich mit unserem Spiel echt zufrieden“, so der Spielertrainer. Bereits in der ersten Halbzeit habe seine Mannschaft gut kombiniert, flach und schnell gespielt, jedoch habe häufig der letzte Pass nicht gestimmt. So kam es nach 25 Minuten zur umjubelten Führung durch die Hausherren. Nach einem geschickten Seitenwechsel landete die Kugel bei Angreifer Kevin Stoiber. Der nahm den Ball mit, zog nach innen in den Dorfener Strafraum und schloss aus zehn Metern unhaltbar für Keeper Alexander Wolf ab.

Nach der Halbzeitpause kam der TSV Dorfen motiviert aus der Kabine und erhöhte die Intensität. So kam es bis zur 67. Minute zu vier Gelben Karten zwischen beiden Mannschaften und einer Zeitstrafe für den Dorfener Florian Brenninger. „Es war schon ein hartes Spiel, aber auf keinen Fall unfair. Nach der Halbzeit wollte der Schiedsrichter die hitzige Phase mit der Zeitstrafe bremsen“, so Feckl. Diese hätte aber ebenso einen der Echinger Spieler treffen können.

Starke Verbesserung - Nächstes Spiel gegen Finsing

Nach der Pause kam der Bezirksligist zu mehreren hochkarätigen Möglichkeiten. „In der zweiten Halbzeit hatten wir drei bis vier hundertprozentige Chancen, aus denen wir mindestens ein oder zwei Tore machen müssen“, stellt Feckl etwas frustriert fest.

Im Hinblick auf das kommende Ligaspiel auswärts in Finsing zeigt sich der Spielertrainer positiv gestimmt. „Wir haben uns im Vergleich zur Niederlage in Freilassing stark verbessert und wollen jetzt nach drei sieglosen Spielen den Bock wieder umstoßen“, erklärt Feckl. Damit es am Freitag auch wieder mit dem Toreschießen klappt, soll im Training unter anderem weiter am Abschluss gearbeitet werden.

Eine klare Vorgabe will er für das Auswärtsspiel zwar nicht verkünden, deutlich wird er indirekt aber trotzdem: „Wir wollen in Finsing was reißen und etwas mitnehmen.“ (Matthias Spanrad / Lukas Christofori)