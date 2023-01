Die Tops und Flops der Erdinger Bezirksligisten

Von: Wolfgang Krzizok

Packendes Derby vor vollem Haus: Das 2:2 zum Bezirksliga-Auftakt machte Appetit auf mehr. Andre Huber (l.) und seine Finsinger hatten an diesem Tag Christian Reiser und den FC Moosinning klar beherrscht, dann aber doch noch den Ausgleich hinnehmen müssen. Nicht die einzigen Punkte, die der FCF schmerzlich vermisst. © Christian Riedel / fotografie-ri

Während sich der FC Moosinning aus dem Tief zog, plagen Dorfen, Langengeisling und vor allem Finsing arge Abstiegssorgen.

Landkreis – Vier Mannschaften aus dem Landkreis Erding spielen in der Bezirksliga Ost und sind in der Tabelle ziemlich weit verteilt. Auf einem Abstiegsplatz liegt der FC Finsing. Nachbarn im Mittelfeld sind der TSV Dorfen und der FC Langengeisling, die allerdings beide nicht sehr weit vom Tabellenende entfernt sind. Auf Rang drei steht dagegen der FC Moosinning, mit Kontakt zum SK Srbija München, der mit vier Punkten Vorsprung auf dem Aufstiegsrelegationsplatz liegt. Spitzenreiter TSV Kastl dürfte mit 13 Punkten Vorsprung nicht mehr einzuholen sein.

FC Moosinning: Zehn Spiele ungeschlagen

Dabei hat die Saison für die Moosinninger ganz anders begonnen. In den ersten sechs Begegnungen landeten die Gelb-Schwarzen nur einen Sieg, spielten unentschieden gegen Finsing und verloren gegen die beiden anderen Landkreisclubs Langengeisling (0:1) und Dorfen (0:4). Es kam zum Eklat: Vereinsvize und Sportlicher Leiter Rupert Lanzinger übte heftige Kritik an Trainer Christoph Ball und warf hin. Der Verein stand zum Coach – und wurde bestätigt.

„Der dürftige Start mit den ganzen Turbulenzen – das waren die Flops“, sagt Ball. „Und auch, dass uns die beiden Torhüter trotz Zusagen gleich wieder verlassen haben.“ Und Ball fügt an: „Wobei man dann gleich wieder zu einem Top kommen kann: Aaron Siegl. Dadurch haben wir nämlich einen um Klassen besseren Torwart gekriegt – das war natürlich ein Glücksfall.“ Zu den Tops zählt für den Coach auch Abwehrspieler Hannes Volkmar, der die interne Torschützenliste anführt: „Wie der als Kapitän vorausmarschiert, das ist schon aller Ehren wert.“

Nach dem miserablen Start ging es bergauf, mit zuletzt zehn Spielen ohne Niederlage. „Wie wir uns nach der schweren Zeit insgesamt als Mannschaft und Verein da alle miteinander rausgezogen haben – vom vorletzten Platz auf den dritten vormarschiert sind – da kann man schon ein bissl stolz drauf sein“, schwärmt Ball von einer Top-Gemeinschaftsleistung. „Wenn man zusammenhält, sieht man, was alles möglich ist. Und jetzt sind wir in den Regionen, wo wir von der Qualität her auch hingehören.“

TSV Dorfen: Coach nimmt den Hut

Einen eher umgekehrten Weg ist der TSV Dorfen gegangen. „Wir waren anfangs in der Tabellenregion, die wir anpeilen, also im ersten Tabellendrittel“, erzählt Armin Feckl, der als Co-Trainer in die Saison gestartet ist und während der Vorrunde überraschend Christoph Deißenböck ablöste, der aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zur Verfügung stellte.

„Der Flop ist ganz klar unser Verletzungspech“, betont Feckl. „Wir hatten einige sehr, sehr unglückliche Spiele mit vielen knappen Ergebnissen.“ Der TSV habe den Kader vor allem in der Breite verstärken wollen. „Dafür hatten wir auch viel gemacht in der Sommerpause.“ Der Verein habe sehr viele Bemühungen unternommen „und einige junge Burghausener zurückgeholt, die ursprünglich Dorfener sind. Aber wenn dann das Verletzungspech so heftig zuschlägt, ist das natürlich ein Flop.“

Als Tops sieht Feckl bei der Dorfern Mannschaft „einzelne Spiele, vor allem die beiden Begegnungen gegen Spitzenreiter Kastl, in denen wir wirklich gut ausgesehen haben“. In Kastl musste Dorfen eine 1:2-Niederlage hinnehmen, daheim gab es ein respektables 0:0. „Beide Male hätten wir durchaus auch gewinnen können“, betont Feckl. Weil aber letztlich in der Vorrunde allgemein das Glück nicht unbedingt auf Seiten der Isenstädter stand, sei man eben in der Tabelle abgerutscht, und dem TSV-Trainer ist durchaus bewusst: „Wir liegen relativ nah an der Abstiegszone.“ Aber Grund zur Panik gebe es nicht.

FC Langengeisling: Stark gegen Topteams

Maxi Hintermaier, Spielertrainer des FC Langengeisling, spricht von „insgesamt wechselnden Leistungen – wir haben wirklich gute Spiele gemacht, haben aber auch ein paar nicht so gute Spiele abgeliefert“.

Bei den Flops muss der 31-Jährige nicht lange nachdenken. „Was mich nervt beziehungsweise was mir ein bisschen wehtut, ist, dass wir gegen die Aufsteiger zu viele Punkte haben liegen lassen. Speziell die Spiele gegen Ostermünchen und Finsing und vor allem das 0:5 in Raubling, das hat unfassbar wehgetan.“ Und Hintermaier fügt an: „Wir haben einfach zu viel liegen lassen, das muss man ganz klar sagen.“

Karambolage: Robust ging es auch im Derby zwischen dem FC Langengeisling und dem TSV Dorfen zu. Im Bild beobachtet Leon Eicher die Luftakrobatik von Fabio Zöller, Ömer Altinisik, Michael Friemer und David Riederle (v. l.). © Weingartner

Kurioserweise habe sich seine Mannschaft „gegen die Topteams ein bisschen leichter getan“. So gewannen die Geislinger 3:2 gegen den Tabellenvierten Töging, 1:0 gegen den Tabellendritten Moosinning und schließlich noch 2:0 gegen den Tabellenzweiten SK Srbija, der zuvor 33 Spiele ungeschlagen gewesen war. Diese drei Resultate waren absolut top. „Was in diesem Zusammenhang auch sehr positiv war, war das Spiel gegen Kastl, wo man gesehen hat, dass wir auch mit dem Tabellenführer mithalten können“, sagt Hintermaier. „Wir haben zwar 1:2 verloren, das hätte aber nicht sein müssen. Einen Punkt hätten wir auf alle Fälle verdient gehabt.“ Insgesamt fehle es an Kleinigkeiten, „aber ich bin guter Dinge, dass wir das hinkriegen“.

Was für den FCL-Spielertrainer in die Kategorie Flops gehört, ist, „dass sich nie so eine wirkliche Elf einspielen konnte. Das ist wirklich schade. Wir hatten zu viele verletzungsbedingte Ausfälle und folglich auch zu viele Wechsel, wie zum Beispiel in der Viererkette.“ Besonders schwerwiegend: „Erst ist Andi Buchberger länger ausgefallen, und dann ist noch der Domi Geigerseder nach New York übergesiedelt.“ Darüber hinaus hätten ständig erkrankte Spieler gefehlt, oder auch Urlauber. „Aber da mache ich keinem einen Vorwurf“, betont Geislings Spielertrainer: „Das war letztes Jahr leider das Gleiche.“

Er blickt schon auf die Rückrunde: „Wir gehen sehr positiv rein und kommen hoffentlich richtig gut raus aus der Winterpause. Das ist wohl ein Geislinger Phänomen, dass die Mannschaft gut rauskommt, allerdings will ich es nicht verschreien“, meint Hintermaier lachend, dem klar ist: „Da steckt natürlich ein Haufen Arbeit dahinter, dass wir gut durchziehen.“ Aber er betont: „Ich bin guter Dinge, dass wir unsere Punkte holen und den Klassenerhalt so schnell wie möglich fix machen.“

FC Finsing: Auswärts noch ohne Punkt

Das Abstiegsgespenst hat sich über die Winterpause in Finsing eingenistet. Trotzdem ist Trainer Bernd Häfele nicht unzufrieden. „Also top waren bei uns in der Vorrunde die vielen tollen Derbys inklusive der guten Stimmung und der vielen Zuschauer“, schwärmt der FCF-Coach. „Des Weiteren bin ich mit der Entwicklung einzelner jungen Spieler sehr zufrieden. Das war der erste Schritt in unserer Entwicklung – und den zweiten müssen wir in der Rückrunde gehen, um uns fest in der Bezirksliga zu etablieren.“

Derzeit fehlt ein Punkt zum Relegationsplatz, nur drei Zähler sind es zum rettenden Ufer. Der Klassenerhalt ist also in Sichtweite. Um ihn zu schaffen, „braucht es aber eine gute und voll fokussierte Vorbereitung“, weiß Häfele. „Bis dahin erholen wir uns alle gut, damit wir dann voll angreifen können.“

„Flops waren leider, und das muss man so sagen, unsere Auswärtsspiele, denn da haben wir nicht einen Punkt geholt“, ärgert sich der Trainer des FC Finsing. „Daran müssen wir gezielt arbeiten und uns verbessern.“ Und beim Blick auf die Tabelle ergänzt er: „Mit nur ein paar Auswärtspunkten hätten wir eine ganz andere Situation.“

Bezirksliga Ost

1. TSV Kastl 18 50: 17 45

2. SK Srbija München 18 42: 21 36

3. FC Moosinning 18 29: 19 32

4. FC Töging 17 27: 18 32

5. SV Saaldorf 18 37: 23 28

6. ESV Freilassing 17 23: 26 28

7. SV Waldperlach 18 41: 40 25

8. TuS Raubling 18 32: 32 25

9. TSV Dorfen 18 31: 28 22

10. FC Langengeisling 18 22: 32 21

11. TSV Siegsdorf 17 28: 34 18

12. SV Ostermünchen 17 17: 27 17

13. TSV Buchbach II 16 19: 37 17

14. TSV Peterskirchen 18 18: 26 16

15. FC Finsing 17 22: 43 16

16. SB DJK Rosenheim 17 29: 44 9