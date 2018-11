Traumtor von Bachmeier: FC Finsing gewinnt 3:0 gegen FSV Pfaffenhofen

Zweiter Auswärtssieg in Folge

von Dieter Priglmeir schließen

Mit Glück in der Defensive und Traumtoren hat der FC Finsing das zweite Auswärtsspiel in Folge gewonnen. 3:0 (1:0) hieß es in der Bezirksliga Nord beim FSV Pfaffenhofen.

Zehn Minuten lang tat sich wenig, dann schlug Thomas Eckmüller einen Eckball gefährlich in die Mitte, wo Fabian Kövener nur knapp verpasste (11.). Auf der Gegenseite setzte sich Daniel Schilling am rechten Strafraumeck durch, aber sein Heber landete auf dem Finsinger Tornetz. Jetzt hatte die Partie Fahrt aufgenommen. Sehenswert die Aktion, die Valentin Bachmeier mit seiner Flanke von rechts einleitete. Am zweiten Pfosten nahm Patrick Forchhammer den Ball mit der Brust annahm und schoss aus zehn Metern, doch Pfaffenhofens Keeper Maximilian Bleisteiner parierte glänzend. Der anschließende Eckball brachte die Finsinger Führung. Diesmal hatte Christian Rickhoff den Eckball geschlagen. Die FSV-Verteidigung brachte den Ball nicht weg, so dass Kövener aus sechs Metern abstauben konnte (20.).

Es folgten Pfaffenhofener Ausgleichschancen. Schilling prüfte aus 21 Metern FCF-Keeper Kilian Schaufler, der auch den Nachschuss von Raphael Boser stark parierte. Kurz darauf nahm Ruben Popa eine Schilling-Flanke direkt. Aber auch diesen Schuss aus sieben Metern parierte Schaufler. Die beste Chance für den FSV ermöglichte die Finsinger Abwehr nach einem Ballverlust im eigenen Strafraum, aber Popas Flachschuss ging um Zentimeter am linken Pfosten vorbei (39.). Zwischendurch war auch Finsing noch einmal gefährlich geworden, doch Florian Hölzl köpfte aus acht Metern knapp vorbei.

Auch im zweiten Durchgang vergab der FSV Großchancen en masse. Nach Stefan Wagners Pass schoss Simon Heigl völlig freistehend aus zehn Metern übers Tor (54.). Kurz darauf vergab er eine weitere dicke Möglichkeit. Auf der Gegenseite scheiterte Eckmüller aus acht Metern am Torwart. Dann rettete Forchhammer für seinen schon geschlagenen Torwart Schaufler.

Der FCF war da weit effektiver. Hölzl flankte auf den langen Pfosten, wo Michael Ascher für den heranstürmenden Rickhoff abtropfen ließ. Der Torjäger netzte unhaltbar aus sieben Metern ein (66.). Nur vier Minuten später dann ein Traumtor von Bachmeier, der die Kugel aus 24 Metern halblinker Position mit dem rechten Fuß ins rechte Eck schlenzte. Damit war die Partie gelaufen. Rickhoff vergab noch eine Konterchance, aber das wäre des Guten dann doch zu viel gewesen.