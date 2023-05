Treffen der Absteiger: Finsing gastiert bei Schlusslicht Rosenheim

Mit Anstand über die Bühne bringen will der FC Finsing seine letzten beiden Spiele. © Christian Butzhammer

Recht viel mehr Kellerduell geht nicht: Wenn der FC Finsing an diesem Samstag um 15.30 Uhr beim SB Rosenheim antritt, steckt in dieser Partie mehr Kreis-, als Bezirksliga, treffen hier doch zwei Absteiger aufeinander.

Finsing – Der Abstieg der Gastgeber, die letzte Saison noch in der Landesliga waren, steht schon länger fest. Für die Mannschaft von Stefan Gasda und Thomas Götzberger wurde er erst bei der Niederlage am Dienstag gegen Saaldorf zur traurigen Gewissheit. „Wir wollen die beiden noch verbleibenden Spiele mit Anstand über die Bühne bringen und uns auf keinen Fall in Rosenheim abschießen lassen. Wir haben seit dem Spiel gegen Saaldorf auch nicht mehr trainiert, damit die Jungs die Köpfe einigermaßen frei bekommen“, sagt Gasda, der aber zugibt: „Es herrscht bei uns schon so ein Gefühl der inneren Leere, so ein Abstieg fühlt sich nie gut an.“

Gasda wünscht sich einen Abgang mit Charakter: „Im Optimalfall verabschieden wir uns mit sechs Punkten aus der Liga. Das Heimspiel nächste Woche gegen Srbija wollen wir auf jeden Fall gewinnen.“ Zeit für Gespräche über die Zukunft hat es bisher noch nicht gegeben. „Der Verein hat sich bislang nur ein wenig vorsortiert, aber augenblicklich ist das alles noch zu frisch, da tut man sich schwer“, stellt Gasda fest. „In erster Linie muss ja der Verein wissen, was er will, wie es weitergeht, welche Ziele man hat, wer vielleicht geht und wer vielleicht kommt.“

FCF-Kader

Strunk (Schröder); Batljan, Fleischmann, Gasda, Schäfer, Eberhart, Rickhoff, Nikas, L. Hölzl, Hölzlein, Hennel, Bluhme, Engelhard, Walther, Kövener, Schmitt, Hennel, Schätzl, Tholl, Huber, Fuchs, Simml