Treffen der alten Bekannten

Von: Sebastian Voichtleitner

Den Aufstieg fest im Visier: Thomas Schmied (l.) und der FC Fraunberg wollen sich in der kommenden Saison nicht mehr stoppen lassen. © Christian Riedel / fotografie-ri

Langenpreisings Schmidmüller freut sich auf seinen Ex-Verein Fraunberg. Und gespannt ist man auf den ersten Auftritt der SG Hörlkofen/Wörth.

Landkreis – Auf der Seite des FC Finsing 3 beklagt man viele Urlauber, beim TSV Wartenberg 2 freut man sich über eine konstant hohe Trainingsbeteiligung – die Vorbereitungsphase lief in beiden Lagern doch sehr unterschiedlich. Dementsprechend geben sich auch beide Trainer. „Wir haben zwar teilweise gut gespielt, die Ergebnisse und Chancenverwertung waren jedoch nicht zufriedenstellend“, erklärt FCF-Coach Erhard Huber, während sein Gegenüber Christoph Lehmann sein Team für den Saisonstart „sehr gut gewappnet sieht“. Dies ändere jedoch nichts daran, dass er mit Finsing einen „äußerst motivierten Gegner“ erwarte. Dies kann Huber nur bestätigen: „Die Jungs haben richtig Bock, die Stimmung in der Kabine stimmt.“ Ausfälle gibt es derweil auf beiden Seiten. Bei Finsing fehlen Franz Eberhart und Domenik Schiller, bei Wartenberg Maxi Bauer und Philipp Brandl.

Derbytime in Neuching, denn die neu fusionierte SG Hörlkofen/Wörth ist zu Gast. Und beide Seiten betonen: „Die Vorfreude ist riesig.“ Da sind sich sowohl Neuchings Co-Trainer Florian Kressirer als auch SG-Chefcoach Lorenz Becker einig, die beide unisono betonen, dass sie nach einer guten Vorbereitung bestens gerüstet in die Partie gehen. Doch trotz aller Euphorie muss vor allem Neuching einen Wermutstropfen hinnehmen, denn Marius Heesen fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus. Ansonsten geht es mit vollem Kader in die Begegnung, die für Kressirer nur einen von vielen Höhepunkten in dieser Saison darstellt. Er weiß: „Das ist eine starke und ausgeglichene Gruppe mit vielen Favoriten.“ Die SG zählt er zu einem der vielen Aufstiegskandidaten. Aber auch auf der Gegenseite hört man bei den Worten von Becker, der auf Dominik Gumpp und Felix Karpfinger verzichten muss, eine gehörige Portion Respekt heraus. „Neuching wird wie im Vorjahr auch in dieser Saison um den Aufstieg mitspielen“, betont er.

Wenn es um den Topfavoriten auf den Aufstieg geht, wird von vielen Verantwortlichen der FC Fraunberg genannt, und auch im Lager der SpVgg Langenpreising ist dies der Fall. „Fraunberg ist für mich einer der Hauptanwärter auf die Meisterschaft in der A-Klasse“, lobt SpVgg-Sportchef Rainer Schmidmüller den kommenden Gegner, der für ihn nicht nur ein altbekannter sondern auch ganz besonderer ist. „Das war meine letzte Trainerstation, und ich durfte dort viele angenehme Menschen kennenlernen“, freut sich Schmidmüller auf das Wiedersehen mit dem Ex-Klub – und auch auf das Treffen mit dem ehemaligen Langenpreisinger Spielertrainer Florian Haider, der nun für Fraunberg aktiv ist. Dieser ist in dieser Saison Co-Trainer von Volker Lippcke, welcher nach bärenstarker Vorbereitung nun in den Punktspielen für Furore sorgen will. Er sei sich der Schwere der Aufgabe jedoch bewusst und warnt: „Wir müssen vor allem auf Sascha Dörner und Chris Huber aufpassen.“ Dennoch solle sein Team nur auf sich schauen. Personell sieht es in beiden Lagern gut aus: Bei Langenpreising fehlen lediglich Lukas Weiß und Robin Dörner, bei den Gästen stehen hinter den Einsätzen von Josef Hoser und Jonas Gutwirth noch Fragezeichen. SEBASTIAN VOICHTLEITNER