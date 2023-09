Trotz schwacher Chancenverwertung: TSV Moosinning mit „hochverdientem Auswärtssieg“

Teilen

Trotz vieler vergebener Chancen konnte der FC Moosinning drei Punkte aus Siegsdorf mitnehmen. © Stephan Schikowski

Der FC Moosinning bleibt an der Spitze der Bezirksliga Ost. Mit einem verdienten 1:0-Sieg beim TSV Siegsdorf bestätigte die Ball-Elf ihre derzeit gute Verfassung, auch wenn es in der Chancenverwertung noch Verbesserungsbedarf gibt.

Moosinning - Coach Christoph Ball musste sein Team in der Abwehr erneut umbauen, und so rückten für Rotsünder Liam Fitzpatrick und Urlauber Dennis Stauf die beiden Youngster Benedikt Rösl und Fehmi Bagci hinten rein, während Florian Jakob im Mittelfeld wieder die Fäden zog.

TSV Siegsdorf gegen FC Moosinning: Furioser Start von beiden Teams

Beide Teams legten sofort mit viel Elan los, die Siegsdofer spielten zwei gute Angriffe nicht fertig, und auch Moosinning war sofort auf Betriebstemperatur. Stefan Haas legte den Ball zu Maxi Lechner in die Gasse, allein vor dem Tor blieb er aber an Keeper Florian Oberhauser hängen. Kurz darauf musste dann Buttstedt vom Platz, ohne Fremdeinwirkung war er im Rasen hängen geblieben, verdrehte sich dabei das Knie und wurde fortan durch Alex Auerweck ersetzt.

Die Gäste stellten nun etwas um, ließen Ball und Gegner laufen, und nach einer halben Stunde sprang auch Zählbares raus: Auerweck und Lechner kombinierten sich über rechts durch, der Ball kam zu Jakob, und dieser versenkte die Kugel vom Sechzehner überlegt und unhaltbar im rechten Kreuzeck.

Noch vor dem Wechsel hätte erneut Jakob erhöhen müssen, denn nach einem scharf getretenen Freistoß von Stefan Haas von links fiel ihm der Ball vor die Füße, aber aus zehn Metern schob er die Kugel um Zentimeter links unten vorbei.

Chancenwucher in der zweiten Hälfte

Auch in Halbzeit zwei schnürte Moosinning den Gegner in dessen eigener Hälfte ein, betrieb aber weiterhin Chancenwucher. Stefan Haas spielte den Ball zentral in die Gasse zu Alex Auerweck. Anstatt zu schießen, wollte er aber den Keeper umspielen und legte sich dabei den Ball zu weit vor. Kurz darauf war erneut Jakob an der Reihe, aber aus acht Metern jagte er die Kugel übers Tor. Auch Lechner durfte sich halbrechts versuchen, aber sein Schuss wurde im letzten Moment zur Ecke geblockt.

Siegsdorf wurde zwar in den letzten zehn Minuten etwas aktiver, seine Aktionen blieben aber harmlos. Moosinning war auch in den Schlussminuten brandgefährlich, brachte die Kugel aber auch jetzt nicht im Siegsdorfer Kasten unter. Haas scheiterte über halblinks allein vor dem Tor. Bei einer Zwei-gegen-Eins-Situation bediente Auerweck den mitgelaufenen Lechner, der den Ball an den linken Pfosten setzte. An diesem Tag war es egal, gegen einen anderen Gegner könnten sich derartige Nachlässigkeiten im Abschluss aber auch rächen.

Das Schlusswort im Siegsdorfer Liveticker war höchstes Lob von gegnerischer Seite: „Der Tabellenführer zeigte seine Klasse über die gesamten neunzig Minuten und nahm verdient drei Punkte mit nach Hause.“ (Karl Thumbs)

TSV Siegsdorf: Oberhauser, Wittmann (80. Humhauser), Maaßen, Glassl, Mayer, Huber, Huber (76. Wendlinger), Wittmann (76. Schlesak), Reiter (35. Reiter), Schrobenhauser, Aigner – FC Moosinning: Siegl, Lanzinger, Reiser, Bagci, T. Auerweck (65. Werndl), Jakob, Haas (82. Agbarha), Ulitzka, Buttstedt (18. A. Auerweck), Rösl, Lechner (93. Hawkins) – Schiedsrichter: Schmidt (Ebersberg) – Zuschauer: 187 – Tor: 0:1 Jakob (30.)

Stimme zum Spiel

Christoph Ball, Trainer des FC Moosinning: „Das war ein hochverdienter Auswärtssieg für uns, wobei die Partie mindestens 4:0 ausgehen muss. Wir haben das Spiel unnötig spannend gemacht, weil wir unzählige Großchancen ausgelassen haben. Vor dem Tor müssen wir unbedingt zielstrebiger werden, denn gegen andere Mannschaften kann sich das durchaus rächen. Allmählich wird der Kader mit den ganzen Urlaubern und Verletzungen aber extrem dünn.“