TSV 1860 Rosenheim gegen TSV Buchbach LIVE: Wer gewinnt das vorerst letzte Inn-Salzach-Derby?

Von: Paul Ruser

Folgt auf den letzten Regionalliga-Sieg gegen Bayreuth vor drei Wochen nun der nächste Erfolg für den TSV 1860 Rosenheim? © Imago

Der TSV 1860 Rosenheim empfängt am Freitagabend den TSV Buchbach im Jahnstadion. Rosenheim will den fünften Saisonsieg eintüten. Der Live-Ticker.

Der TSV Buchbach ist am 37. Spieltag der Regionalliga Bayern beim TSV 1860 Rosenheim gefordert.

Für beide Mannschaften geht es um nichts mehr. Während die Gäste auch in der nächsten Saison in der Regionalliga spielen, müssen sich die Gastgeber mit der Bayernliga anfreunden.

Der LIVE-Ticker zum Mitlesen aus dem Jahnstadion:

Rosenheim/Buchbach - Mit der Partie zwischen dem TSV 1860 Rosenheim und dem TSV Buchbach duellieren sich am Freitagabend zwei Mannschaften, die sich in der Rückrunde wahrlich nicht mit Ruhm bekleckern konnten. Während die bereits abgestiegenen Gastgeber ab dem 20. Spieltag 13 Zähler einfahren konnten, trifft es die Gäste noch schlimmer. Nur elf magere Pünktchen sammelte der TSV Buchbach in der selben Zeitspanne - die Maximalausbeute wäre bei 51 Punkten.

Dennoch: mit dem sicheren Abstieg der Rosenheimer kommt es in der nächsten Saison nicht zum Inn-Salzach-Derby zwischen den beiden Mannschaften. Dementsprechend motiviert werden die Buchbach-Kicker an das Spiel herangehen, die in der Derby-Bilanz die Nase vorn haben. Gäste-Trainer Andreas Bichlmaier fasste die Situation vor dem Duell zusammen: „Die Spieler, die scharf sind, wollen wir schon durchbringen, weil wir am letzten Spieltag Bayreuth vor der Brust haben. Sollte da in Sachen Meisterschaft noch keine Entscheidung gefallen sein, wollen wir nicht ohne fünf Gesperrte auflaufen müssen.“ (Paul Ruser)