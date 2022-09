Neun-Tore-Festival: Schwaig macht Wasserburg nass

Spektakulärer 6:3-Auswärtserfolg

Von Rainer Hellinger

Dass Freitagabendspiele des FC Schwaig oft beste Unterhaltung bieten, ist inzwischen hinlänglich bekannt, doch das Gastspiel beim TSV Wasserburg war dennoch etwas Besonderes.

Wasserburg/Schwaig – Mit einem 6:3 im Gepäck kehrte die Elf von Ben Held aus dem Landkreis Rosenheim zurück – vor 350 Zuschauern war es der so wichtige zweite Sieg in Folge.

Gegen den Bayernligaabsteiger, der mit elf Gegentreffern die beste Abwehr der ganzen Liga stellte, bot Held die gleiche Startformation auf wie beim Heimsieg gegen den SSV Eggenfelden. Das bedeutete, dass Youngster Simon Georgakos weiter auf der linken und Rici Maier auf der rechten Seite verteidigten. Maxi Buchauer und Daniel Stich bildeten die Innenverteidigung. Aber im Gegensatz zur Vorwoche war die Auswechselbank wieder bestens besetzt.

Das Spiel begann ohne langes Abtasten, beide Teams agierten offensiv. In der 17. Minute durfte der FCS jubeln: Nach einer Ecke von Wasserburg schalteten die Gäste blitzschnell um. Lucas Hones spielte die Kugel auf den linken Flügel zu Held, der seinen Gegenspieler narrte und aus spitzem Winkel einschoss. Nur wenige Minuten später hatte Held die Chance zum 2:0. Simon Georgakos fing auf der linken Seite den Ball ab, flankte butterweich in die Mitte, doch Helds Volleyabnahme strich um Zentimeter am Tor vorbei.

Mehr Erfolg hatten die Gastgeber: Nach einem weiten Einwurf fiel der Ball im Getümmel Matthias Rauscher vor die Füße, der ihn wunderbar aus sechs Metern unter die Latte drosch (29.). Aber Schwaig hatte die richtige Antwort parat: In der 35. Minute überraschte Tobi Bartl Torwart Alexander Boschner mit einem Schuss aus 25 Metern, der im kurzen Eck einschlug. Nur zwei Minuten später legte Raffi Ascher das 3:1 nach. Wie bereits vor dem zweiten Tor eroberte Maier den Ball und bediente Ascher, dessen Schuss aus 20 Metern unhaltbar im linken unteren Toreck landete. Nach einer schönen Freistoßvariante stand Bartl allein vor Torwart Boschner, der jedoch den Schuss aus spitzem Winkel gut parierte. In der 45. Minute dann fast der Anschlusstreffer für Wasserburg nach einem Konter, doch Luca Wagner scheiterte aus sechs Metern am überragend reagierenden Torwart Franz Hornof, der die Kugel noch um den Pfosten drehte.

Nach dem Seitenwechsel legte Schwaig in der 49. Minute den vierten Treffer nach: Bartl verlängerte per Kopf einen Einwurf auf Georgakos, der noch einige Meter lief und dann die Kugel aus 25 Metern ins rechte Kreuzeck nagelte.

Wer jetzt dachte, das wäre die Entscheidung in diesem fulminanten Match gewesen, der sah sich getäuscht. Wasserburg zeigte große Moral und wurde in der 56. Minute belohnt: Innenverteidiger Sepp Kollie köpfte eine Ecke aus vollem Lauf wunderbar ins lange Eck zum 2:4. Dann kam Held gegen die drängenden Hausherren nach einem Abschlag von Torwart Hornof an den Ball, sah den freistehenden Hones, der die Kugel souverän am Torwart vorbei zum 5:2 einschob. Und in der 72. Minute schlug Bartl eine lange Flanke auf Ascher, der den Ball wunderbar auf Sommer ablegte. Der löste sich von seinem Gegenspieler und traf aus zehn Metern zum 6:2. Wasserburgs ehemaliger Drittligaprofi Michael Kokocinski verwandelte in der 85. Minute einen umstrittenen Foulelfmeter noch zum 3:6.

Das tat der Schwaiger Freude jedoch keinen Abbruch mehr, sodass während der Heimfahrt sowohl im Mannschafts- als auch im Fanbus ausgiebig gefeiert wurde. (Rainer Hellinger)