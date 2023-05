TSV Ampfing: Christian Hutterer wird Cheftrainer – „Wichtig ist, was die Jahre darauf passiert“

Von: Michael Zbytek

Christian Hutterer übernimmt ab Sommer den TSV Ampfing. © Buchholz

Christian Hutterer wird neuer Coach beim TSV Ampfing. Der Verein möchte den Umbruch des Kaders mit dem ehemaligen Töging-Coach gestalten.

Ampfing – Der TSV Ampfing ist bei der Suche an einem neuen Mann an der Seitenlinie fündig geworden. Nachdem Mitte März der ehemalige Coach Rainer Elfinger überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte, konnten die Schweppermänner nun den Trainerposten neu besetzen: Der Bezirksliga-Trainer Christian Hutterer kommt vom FC Töging. Mit ihm planen die Ampfinger den Umbruch des Kaders zu vollziehen.

Der Landesligist hatte im Winter beschlossen, bei der Kaderzusammensetzung mehr auf Regionalität zu achten. Zudem soll in Zukunft mehr auf junge Talente gesetzt werden. Deswegen zog der TSV den Entschluss, nicht mehr mit Rainer Elfinger zu planen, der im Sommer den Trainerposten beim TSV Grünwald übernehmen wird.

TSV Ampfing sichert Klassenerhalt frühzeitig

Elfinger hatte Ampfing im August 2021 auf dem vorletzten Platz der Landesliga Südost übernommen und zum Klassenerhalt geführt. Mitte März hatte der A-Lizenz-Inhaber seine Posten zur Verfügung gestellt, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass der Verein im Sommer mit einem neuen Trainer plant.

Nach dem Rücktritt von Elfinger übernahmen Torwarttrainer Michael Divis und Ex-Löwe Nono Koussou die Geschicke beim Landesligisten. Unter dem Intermis-Duo erreichte Ampfing sein Saisonziel, den Klassenerhalt, frühzeitig, kann aber am letzten Spieltag nicht mehr beim irren Fünfkampf um die Aufstiegsplätze mitmischen.

Hutterer setzt geplante Pause in den Sand – Verlässt wegen Negativtrend den FC Töging frühzeitig

Zur neuen Spielzeit wird Christian Hutterer das Ruder bei den Weiß-Blauen übernehmen. Der 49-Jährige hatte bereits in der Winterpause angekündigt, seine Amtszeit beim FC Töging im Sommer zu beenden und eine Pause einlegen zu wollen. Die neue Herausforderung beim TSV hat ihn allerdings sehr gereizt.

Hutterer blickt bei einem Gespräch mit Fussball Vorort/Oberbayern positiv auf seine Zeit beim FC zurück: „Es war eine gute Erfahrung. Es hat Spaß gemacht, mit den Jungs arbeiten zu dürfen.“ Er bedauere es aber auch, seine Spieler geschockt zu haben, als die Nachricht seiner Ambitionen in Ampfing die Runde machten. Die Botschaft nagte offenbar an der Mannschaft, vor allem in den letzten Saisonspielen. Nachdem Hutterer nur einen Punkt aus vier Spielen holte, verließ er den Verein frühzeitig.

„Ich hielt es für richtig so. Man hat gemerkt, dass die Mannschaft nicht mehr so bissig war“, gibt der neue Ampfing-Trainer zu. Dem FC Töging wünscht er nun alles Gute. Jetzt freue er sich auf die neue, reizvolle Aufgabe beim TSV.

„Mir hat das Konzept, auf junge Leute aus der Region zu setzen, sehr gefallen.“

Warum sich Hutterer nun doch für eine weitere Trainerstelle anstatt einer Pause entschieden hat, begründet er mit dem Konzept des Vereins und dem bevorstehendem Umbruch des Kaders. „Mir hat das Konzept, auf junge Leute aus der Region zu setzen, sehr gefallen. Es macht mir unglaublich Spaß, mit Talenten zu arbeiten“, schwärmt er über seine bevorstehende Aufgabe. Auch Ricardo Savarese, sein Schützling vom FC Töging, konnte er zu einem Engagement bei den Schweppermännern überzeugen.

Der Prozess des Umbruchs soll über die nächsten zwei bis drei Jahre stattfinden. Insgesamt elf Neuzugänge für den Sommer soll der Verein bisher eingetütet haben, welche in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Am 12. Juni will der Trainer in die intensive Vorbereitung starten. Geplant sind vier bis fünf Einheiten die Woche. Der Fokus liegt vor allem auf die Integration der neuen Spieler und die Mannschaft zu einer Einheit zu formen.

TSV Ampfing möchte im Tabellenmittelfeld bleiben und die Mannschaft aufbauen

Für die optimale Vorbereitung möchte Hutterer auch noch den Kontakt zum Ampfing-Ex-Coach Elfinger suchen und sich mit ihm austauschen. Er ist sich sicher, dass er ihm mit seiner Erfahrung im Verein weiterhelfen kann. „Mit guten Trainern hat man immer guten Austausch“, meint Hutterer.

Der TSV Ampfing ist absolut überzeugt von seinem neuen Trainer, der schon beim FC Töging zeigte, dass er mit jungen Spielern sehr gut umgehen kann. Der Verein sieht die Umgestaltung des Kaders als höchste Priorität an. Tabellen technisch errechnet sich Ampfing einen Rang im Mittelfeld mit Ambitionen nach oben. „Wichtig ist, was die Jahre darauf passiert“, blickt Hutterer nach vorne. „Auf jeden Fall freue ich mich auf die bevorstehende Zeit“, sagt er weiter. (Michael Zbytek)