TSV Ampfing: Erfolgstrainer Rainer Elfinger bleibt bis 2024 bei den „Schweppermännern“

Ampfings Trainer Rainer Elfinger (re.) unterzeichnet mit dem Sportlichen Leiter Adrian Malec seinen neuen Vertrag. © TSV Ampfing

Rainer Elfinger verlängert beim TSV Ampfing bis 2024. Der 55-Jährige führte die Schweppermänner in kurzer Zeit vom Tabellenkeller ins Mittelfeld.

Ampfing - Als Rainer Elfinger das Ruder beim Südost-Landesligisten TSV Ampfing übernahm, sah es bei den „Schweppermännern“ düster aus. Doch der erfahrene Coach manövrierte die Oberbayern aus dem Landkreis Mühldorf am Inn in ruhigeres Fahrwasser. Dies ist dem Verein nun Anlass genug, die Zusammenarbeit langfristig fortzusetzen.

TSV Ampfing: Elfinger formt aus „vielen Individualitsen eine schlagkräftige Einheit“

So verlängert der Verein um den Sportlichen Leiter Adrian Malec nun den Vertrag mit dem 55-Jährigen bis Juni 2024. „Rainer ist fachlich und menschlich ein ganz starker Trainer. Er hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, der Mannschaft seine Vorstellung von Fußball zu vermitteln“, wird Malec in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Dass die Jungs alle kicken können, wussten wir schon vorher. Aber erst Rainier ist es gelungen, aus den vielen Individualisten eine schlagkräftige Einheit zu formen.“

TSV Ampfing: Elfinger führt die Schweppermänner aus dem Tabellenkeller ins Mittelfeld

Diese schlagkräftige Einheit stand allerdings bei der Übernahme Elfingers am achten Spieltag mit vier Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz der Landesliga Südost. Mit Elfinger an der Seitenlinie holten die Schweppermänner dann aber 31 Punkte aus 20 Spielen und liegen inzwischen auf dem neunten Tabellenplatz im gesicherten Mittelfeld. Sein Engagement in Ampfing hat der TSV übrigens quasi selbst eingeleitet. Nachdem Elfinger mit seinem damaligen Verein, dem SB Chiemgau Traunstein, 0:3 gegen seinen jetzigen Verein verlor, trat er zurück.

Elfinger: „Der Tabellenplatz hat das Leistungspotenzial der Mannschaft nicht widergespiegelt“

Über sein Wirken in Ampfing sagt Elfinger: „Die Aufgabe hat mich von Anfang an gereizt. Mir war klar, dass der Tabellenplatz nicht das tatsächliche Leistungspotenzial der Mannschaft widerspiegelt.“ Das vorrangige Ziel, aus dem Tabellenkeller herauszukommen, sei in kurzer Zeit sehr gut erfüllt worden. Auch die Kommunikation mit den Verantwortlichen läuft reibungslos ab: „Ich bin ein Freund der klaren Worte und kurzen Entscheidungswege. Das kommt bei den Verantwortlichen sehr gut an.“ (Jonas Grundmann)