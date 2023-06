Nächster Hammertransfer: Ex-Bayern-Verteidiger Julian Höllen geht für Ampfing auf Torejagd

Mit Julian Höllen hat sich der TSV einen gefährlichen Torjäger vom Ligakonkurrenten Traunstein geangelt. Ampfing-Trainer Hutterer kennt ihn bereits aus Bayern-Zeiten.

Ampfing – Die letzte Spielzeit war fußballerisch für Julian Höllen wohl die Beste in seiner bisherigen Karriere. Der gelernte Innenverteidiger wurde bei Traunstein als Stürmer eingesetzt und erwies sich als absoluter Glücksgriff: 17 Tore in 20 Spielen sprechen für sich. Das glaubt auch der TSV Ampfing, der den 22-Jährigen für die kommende Saison verpflichtet hat. Christian Hutterer, neuer Trainer beim TSV, kennt ihn bereits aus der Zeit im Nachwuchs des FC Bayern.

Hutterer arbeitet schon seit 2001 als Scout für den Rekordmeister. Obwohl Höllen und sein neuer Coach zwischen 2015 und 2018 in der Nachwuchsabteilung keine Berührungspunkte hatten, ist der 49-Jährige mit den Stärken seines neuen Schützlings bestens vertraut.

Statt Innenverteidiger jetzt Torjäger – Hutterer begrüßt Höllens Entwicklung

Dass Hutterer Höllen eigentlich eher als Innenverteidiger kennt, bereitet dem 49-Jährigen keine Sorgen: „Die Jungs machen eine körperliche Entwicklung und man muss grundsätzlich sehen, wohin der Weg geht. Er ist auf alle Fälle ein toller Stürmer.“ Für Höllen findet Hutterer allgemein viel Lob. „Er ist unglaublich wichtig für uns. Wir haben viele junge Spieler verpflichtet und da brauchst du einen etablierten Mann wie Julian, der diese dann führen kann“, interpretiert Hutterer die Rolle des neuen Torjägers beim TSV.

Schon seit Winter kamen immer wieder Anfragen von Ampfing bezüglich eines Wechsels. Dabei sah es erst danach aus, dass Höllen bei Traunstein bleiben würde. Der geborene Koblenzer, der auch ein Jahr in der Jugend beim VfL Bochum und der Eintracht Frankfurt kickte, sprach sich immer wieder für den Sportbund aus. In den letzten Monaten nahm dies aber eine Wendung.

„Vereinsintern ist dann zu viel passiert, dass ich mit mir selbst nicht vereinbaren konnte“, sagt Höllen vielsagen auf Rückfrage von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern zu. „Jeden Monat kam eine Anfrage von Ampfing und die Gespräche waren immer top. Das hat mich dann überzeugt.“

Höllen traut TSV Ampfing trotz Umbruch mehr zu: „Können oben mitspielen“

Obwohl der Verein sich aktuell auf einen Umbruch konzentriert und als Saisonziel das Tabellenmittelfeld anpeilt, traut Höllen der Mannschaft mehr zu. „Ich denke, dass wir oben mitspielen können. Ich möchte einfach mit der Mannschaft gewinnen und beim Aufstiegskampf mitreden.“

Hutterer hat bereits versichert, dass Höllen weiterhin als Stürmer eingesetzt wird. Trifft er in gleicher Regelmäßigkeit wie in Traunstein, wird er sich auch schnell in die Herzen der Ampfinger Fans spielen. (Michael Zbytek)