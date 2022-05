Aspis Taufkirchen II verpasst A-Klasse-Comeback nach tollem Kampf

Von: Dieter Priglmeir

Die Köpfe hängen lassen müssen die Aspis-Mannen nach ihrem starken Auftritt eigentlich nicht. Hier im Bild: Georgios Spyridopoulos. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Nichts wird es vorerst mit einem Comeback von Aspis Taufkirchen II in der A-Klasse. Das Team um Spielertrainer Anastasios Parapanis unterlag am Mittwoch in der Relegation gegen den VfB Hallbergmoos III mit 3:4 (1:4) Toren.

Erding – Der Dritte der B-Klasse 6 hatte dem aufgemotzten Vorletzten der A-Klasse 7 einen tollen Kampf geliefert.

Der VfB war mit Verstärkung nach Erding gefahren. Von den Regularien her sei das möglich, meinte VfB-Trainer Robert Kühnel. Zudem hätten die beiden aufgebotenen Spieler aus dem Bayernliga-Kader kein einziges Spiel für die Erste in Halbzeit eins bestritten. „Maxi Zeisl hatte zwei Einwechslungen, Til Stöcklin gar keinen Einsatz.“

Vor 100 Zuschauern hatte VfB-Stürmer Samuel Greger die erste Chance, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Aspis-Torwart Daniel Dickmann (3.), der eine Minute später dann geschlagen war. Diesmal hatte sich Nils Matzkowitz – eigentlich ein Mann aus der VfB-Zweiten – im Strafraum durchgesetzt. Sein Drehschuss aus sechs Metern landete im langen Eck zur VfB-Führung. Der nächste Tiefschlag für Aspis war die Verletzung von Erblin Gashi, für den Sturmtank kam Panagiotis Mavridis (19.).

Gefragt war allerdings erst mal die Abteilung Abwehr. Mit einem Reflex verhinderte Dickmann das 0:2. Beim nächsten VfB-Angriff musste Angelos Adamidis auf der Linie retten. In der 25. Minute aber schlug ein Weitschuss von Michael Angermair zum 0:2 im Aspis-Tor ein.

Die frühe Entscheidung? Da hatte Georgios Spyridopoulos was dagegen, der nach Doppelpass mit Parapanis den Ball zum Anschluss ins lange Eck setzte (26.). Dem kurzen Jubel folgte der griechische Groll, als bei einem harten Zweikampf Adamidis liegen blieb, Schiedsrichter Muharrem Yildiz aber weiterspielen ließ. So eilten zwei Hallbergmooser allein aufs Aspis-Tor. Den ersten Schuss parierte Dickmann noch, gegen Gregers Nachschuss war er machtlos (30.). Als dann auch noch Zeisl die Kugel aus 22 Metern zum 4:1 in den Kasten jagte (45.), schien die Partie entschieden.

Doch Aspis kam mit viel Mut aus der Pause zurück. Schulbuchmäßig nahm Tobias Tafelmeier den Ball volley aus zehn Metern – nur noch 2:4 (53.). Was folgte, war ein offener Schlagabtausch mit reichlich Strafraumszenen.

Zuerst setzte Stöcklin den Ball aus 16 Metern an den Taufkirchener Pfosten (60.), auf der Gegenseite klatschte ein Adamidis-Freistoß an die Latte (65.). Aspis war nun feldüberlegen, der VfB hingegen hatte vergessen, dass er ein Verein für Bewegungsspiele ist. Ein Kopfball von Bernhard Neumaier, einer der Besten, verfehlte nur knapp das VfB-Tor. Die brenzligen Situationen häuften sich. Schließlich staubte Spyridopoulus am langen Pfosten lauernd zum 3:4 ab (88.).

Aspis drängte und lief in einen Konter, den Jens Balden aus 20 Metern an die Latte setzte. In der 98. (!) Minute hatte dann Aspis-Routinier Karl Valentin freie Schussbahn. Der 38-jährige Verteidiger, der mit seinem Stellungsspiel die ganze Partie lang die jungen VfB-Stürmer hatte alt aussehen lassen, hätte seine Leistung krönen können. Aber er verfehlte den Kasten, und so war die letzte Chance dahin. (Dieter Priglmeir)

Stimmen zum Spiel:

Anastasios Parapanis, Spielertrainer Aspis: „Es tut zwar gerade richtig weh, aber ich bin stolz auf die Jungs. Wir gingen mit einem 1:4 in die Pause, waren mausetot und kommen mit einer Energie wieder raus gegen Leute, die eigentlich ein anderes Kaliber haben. Keine Ahnung, wo wir das hergeholt haben. Vielleicht haben uns die paar Kilo, die wir mehr auf den Rippen haben, etwas nach vorne geschoben. Aber im Ernst: Für die Jungs war’s ein geiler Auftritt, und nächstes Jahr greifen wir wieder an.“

Robert Kühnel, Trainer VfB: „Die 4:1-Führung war absolut verdient. Dann sind wir schlecht in die zweite Halbzeit reingekommen, haben schnell das zweite Gegentor kassiert. Danach hat der Kopf mitgespielt, und dann macht auch der Körper nicht mehr mit. Das ist bei uns oft dieses mentale Problem. Wir haben nur noch lange Bälle gespielt. Aber es ist ja gut gegangen.“