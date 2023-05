Vor Duell gegen Hallbergmoos II: Aspis-Coach kritisiert die Führungsspieler

„Jeder sollte sich da noch einmal reflektieren, welche Show er da abzieht. Damit meine ich auch Führungsspieler“, sagt der Aspis-Coach. © FuPa/Neumaier Franz

Der TSV Aspis Taufkirchen möchte gegen den direkten Konkurrenten aus Hallbergmoos ein Ausrufezeichen setzen. Ab 19 Uhr rollt der Ball.

Taufkirchen – „Es erwartet uns ein brutal wichtiges und richtungsweisendes Spiel“, so Aspis-Spielertrainer Leo Balderanos, der vor diesem Abstiegsfinale sein Team massiv kritisiert: „Ich glaube nicht, dass jedem in der Mannschaft der Ernst der Lage bewusst, ist. Wenn ich mir die Trainingswoche anschaue, in der nur vier oder fünf Akteure dabei waren, dann muss ich schon sagen, dass das ein großes Armutszeugnis ist. Jeder sollte sich da noch einmal reflektieren, welche Show er da abzieht. Damit meine ich auch Führungsspieler.“ Für den wütenden Coach gelte es jetzt „sich aufzuraffen, denn so steigst du ab und hast auch in der Liga nichts verloren“. (fis)