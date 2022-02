TSV Buchbach muss sich noch steigern - Sztaf verlängert bis 2024

Vertrag verlängert: Angreifer Tobias Sztaf will weitere zwei Jahre für den TSV Buchbach jubeln. © Buchholz

Der TSV Buchbach muss sich mit einem 1:1 in der Regionalliga-Generalprobe gegen Hankofen-Hailing begnügen. Währenddessen verlängert Tobias Sztaf seinen Vertrag.

Buchbach – Die Generalprobe gegen den designierten Klassenkameraden ist nur halb geglückt: Der TSV Buchbach musste sich fünf Tage vor dem Regionalliga-Derby gegen den SV Wacker Burghausen mit einem 1:1 gegen den souveränen Bayernliga-Spitzenreiter SpVgg Hankofen-Hailing begnügen.

Die Hausherren legten bei eisigen Temperaturen am Dienstagabend forsch los und gingen bereits in der fünften Minute durch Marco Rosenzweig in Front. „Da haben wir uns schon gedacht, dass das böse ausgehen kann. Aber wir haben uns schnell gefangen, gut gepresst und spielerisch überzeugt“, so Hankofens Spielertrainer Tobias Beck, dessen Team in der 35. Minute durch einen sehenswerten Drehschuss von Florian Sommersberger ausgleichen konnte.

TSV Buchbach: Tobias Sztaf verlängert bis 2024

Insgesamt war es ein guter Test auf nicht ganz einfachem Geläuf für beide Mannschaften. Während Buchbach ja am Sonntag um 14 Uhr mit dem Duell gegen Tabellennachbar Burghausen in die Frühjahrsrunde der Regionalliga Bayern startet, hat Hankofen den Auftakt schon hinter sich. Nach dem 0:1 in Hallbergmoos haben die „Dorfbuam“, die am Wochenende spielfrei sind, mit dem Remis in Buchbach wieder Selbstvertrauen getankt. „Uns ist nicht bange, aber uns ist auch klar, dass wir uns steigern müssen, sonst gehen wir in der Regionalliga baden“, analysierte Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier.

Grund zur Freude gab es bei den Hausherren schon zuvor: Angreifer Tobias Sztaf (22) hat im Rahmen einer Sponsorenversammlung unter viel Beifall seinen Vertrag bis Juni 2024 verlängert. „Wir freuen uns sehr, dass Tobi weitere zwei Jahre bei uns bleibt. Seine Entwicklung ist längst noch nicht abgeschlossen, aber unsere auch noch nicht“, so Sportlicher Leiter Anton Bobenstetter. (Michael Buchholz)