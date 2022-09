Buchbach will zurück zu alter Defensivstärke - „Ein 0:0 oder 1:1 ist auswärts überragend“

Premiere im Buchbacher Kasten: Torwart André Esch vertrat den länger verletzten Andreas Steer und hatte einiges zu tun. © Michael Buchholz

Vor einer kniffligen Auswärtsaufgabe steht der TSV Buchbach. Die Mannschaft von Andreas Bichlmaier gastiert am Samstag um 14.00 Uhr beim Tabellenfünften 1. FC Nürnberg II.

Buchbach – „Wir müssen schauen, dass wir unsere Abwehr wieder so hinbekommen wie in der Vorrunde der vergangenen Saison. Das hat uns damals ausgezeichnet und stark gemacht“, sagt Bichlmaier. 26 Gegentreffer in zwölf Spielen mussten die Rot-Weißen bislang schlucken – zu viele aus seiner Sicht: „Wir brauchen auch mal wieder einen 1:0-Sieg oder ein 0:0. Das müssen wir in den Mittelpunkt setzen. Ein 0:0 oder ein 1:1 sind in der Regionalliga auswärts überragend.“

Mit Philipp Walther, der beim 3:2 gegen Hankofen-Hailing sein Debüt gab, haben die Buchbacher Trainer einen Abwehrspezialisten in ihren Reihen, der mit dem wiedergenesenen Marcel Spitzer eine sattelfeste Innenverteidigung bilden kann. Alex Spitzer könnte so wieder ins Mittelfeld rücken.

Buchbach-Coach Bichlmaier lobt Nürnberger Reserve: „Die Nürnberger spielen körperbetont und trotzdem technisch sehr stark“

Nach seiner Feuertaufe gegen Hankofen wird André Esch auch die nächsten Wochen im Tor stehen, da Andreas Steer wegen seines Kahnbeinbruchs pausieren muss. „Wir rechnen damit, dass Anderl etwa sechs Wochen ausfällt“, sagt Bichlmaier. Nicht mehr so lange dauert es bis zur Rückkehr von Linksverteidiger Benedikt Orth, der ins Training eingestiegen ist und nach seinem Muskelfaserriss in 14 Tagen spielfähig sein müsste. Neu auf der Verletztenliste ist Christoph Steinleitner, der sich bei einem Sturz eine Schulterverletzung zugezogen hat. Auf der anderen Seite kehrt Tobias Steer nach seiner Gelb-Sperre in den Kader zurück, sodass die Trainer durchaus Alternativen haben, obwohl einige Spieler Anfang der Woche noch Probleme mit dem Magen-Darm-Virus hatten.

„Nürnberg 2 ist für mich die Herrenmannschaft unter den Profi-Reserven. Die Nürnberger spielen körperbetont und trotzdem technisch sehr stark. Das sind alle super ausgebildete Kicker. Das gehört zum Besten, was die Regionalliga zu bieten hat“, sagt Bichlmaier, der trotzdem auf einen Punktgewinn hofft. (buc)

Der TSV-Kader

Esch, Leipholz, Bahar, Schmit, M. Spitzer A. Spitzer, Tavra, Walther, Winterling, Wieselsberger, Ziegler Mattera, Sassmann, Muteba, Steinleitner, Petrovic, Brucia, Ammari, Sztaf, T. Steer, Sinabov und Sehorz.