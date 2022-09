Moosinning verlässt die Abstiegszone - Buchbach II schiebt Schiri-Frust

Johannes Volkmar (l.) zeigte sich gegen den TSV Buchbach II kopfballstark. (Archivfoto) © Christian Riedel / fotografie-ri

Mit dem dritten Saisonsieg hat der FC Moosinning am Donnerstagabend die Abstiegszone der Bezirksliga Ost verlassen.

Buchbach/Moosinning – Die Mannschaft von Christoph und Georg Ball landete beim TSV Buchbach 2 einen verdienten 3:1-Erfolg und rückte so auf Platz neun vor.

„Insgesamt geht der Sieg für uns so in Ordnung, es gab auf beiden Seiten strittige Elfmetersituationen, die nicht geahndet wurden, insofern hat sich das wieder ausgeglichen. Am Ende hätten wir auch noch um ein Tor höher gewinnen können, wenn wir unsere Konter besser ausgespielt hätten“, analysiert Christoph Ball, während Buchbachs Trainer Manuel Neubauer, der selber als Innenverteidiger am Ball ist, ziemlich angefressen war: „Wenn der Schiedsrichter bei so einem Spiel aus Erding kommt, sagt das schon viel. Gefühlt hat er nicht nur alle 50:50-, sondern sogar die 60:40-Entscheidungen gegen uns gepfiffen. Da wird es halt sehr schwer, hinten rauszukommen, wenn eine Angriffswelle nach der nächsten auf dich zukommt.“ FCM-Trainer Ball hingegen findet: „Es hat sich am Ende ziemlich ausgeglichen. In der ersten Halbzeit hat der Schiedsrichter eher für uns gepfiffen, nach der Pause war es umgekehrt.“

In der Anfangsphase hatten die Gäste einige Probleme mit den Umschalt-Momenten der Rot-Weißen, haben diese Situationen aber mit zunehmender Spieldauer besser in den Griff bekommen. Glücklich war dann freilich der Führungstreffer für den FCM, denn Thomas Auerweck rutschte eine Flanke über den Schlappen, und der Ball senkte sich über Buchbachs Torwart Stefan Leipholz unter die Latte (28.). „Keine Chance für unseren Keeper, da hat zwischen Latte und Pfosten kein Blatt Papier mehr gepasst“, sagt Neubauer, und Christoph Ball befindet: „Endlich gehen wir mal etwas glücklich in Führung. Wir haben dann aber auch weitergemacht und noch vor der Pause das 2:0 erzielt.“ Nach einem abgefälschten Schuss landete der Ball bei Christian Reiser, der sofort abzog und von der Strafraumkante zum 2:0 traf (44.).

Nach dem Seitenwechsel kam Buchbach stärker aus den Kabine und hatte einige Standards, von denen einer zum Anschlusstreffer führte: Einen Kopfball von Stefan Perovic, nach Freistoßflanke von Manuel Mattera, konnte Torhüter Aaron Siegl noch abwehren, den Abpraller jagte Daniel Brandwirth in die Maschen (55.). „In dieser Phase waren wir etwas schläfrig, da waren wir einfach nicht mehr so präsent, aber dann haben Georg Ball und Stefan Haas das Spiel wieder in den Griff bekommen“, stellt der Moosinninger Trainer fest, der in der 70. Minute den dritten Treffer seiner Mannschaft sah, als Johannes Volkmar nach einer Ecke einköpfte. „Da hat es zuvor ein klares Foul an Leipholz gegeben, das der Linienrichter auch angezeigt hat. Der ist aber vom Schiedsrichter einfach übergangen worden“, ärgert sich Neubauer. Trotzdem spricht der Buchbacher Spielertrainer von einem verdienten Erfolg für die Gäste: „Unterm Strich entspricht das Ergebnis schon dem Spiel, aber für uns bleibt ein bitterer Nachgeschmack.“ (Michael Buchholz)