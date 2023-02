Hilfe aus Haching: Hirtlreiter verstärkt Buchbach bis Sommer

Auf Leihbasis

Von Michael Buchholz schließen

Einen Tag vor Ende der Transferperiode hat der TSV Buchbach doch noch zugeschlagen: Der Regionalliga-Dino verpflichtete Andreas Hirtlreiter bis Saisonende auf Leihbasis vom Liga-Primus SpVgg Unterhaching.

Buchbach – „Wir sind sehr froh, dass es noch geklappt hat, da wurde in den letzten Tagen hinter den Kulissen extrem viel gearbeitet“, freut sich Abteilungsleiter Georg Hanslmaier und dankt dafür ausdrücklich Haching-Präsident Manni Schwabl und Professor Dr. Florian Kainz vom Internationalen Fußball Institut für deren Einsatz.

Hirtlreiter ist im Sommer 2020 von den Löwen in die U 19 der SpVgg Unterhaching gewechselt, hat in der vergangenen Spielzeit 17 Spiele in der A-Junioren-Bundesliga bestritten und dabei vier Treffer erzielt. In der aktuellen Saison konnte der 19-jährige Rechtsfuß zwar Chefcoach Sandro Wagner noch nicht von seinen Fähigkeiten überzeugen, er hat aber in der Hachinger Landesliga-Mannschaft bei zwölf Einsätzen zehn Mal getroffen.

„Wir waren auf der Suche nach einem Spieler für die Offensive, Andreas ist ein Rechtsaußen, kann aber auch im Zentrum spielen. Er soll bei uns in den 14 verbleibenden Spielen Regionalliga-Erfahrung sammeln, und ich bin überzeugt, dass er die auch bekommen wird“, so Hanslmaier, der weiß: „Andreas bringt richtig Tempo mit und ist trotz seiner Größe von 1,72 Metern auch ein guter Kopfball-Spieler.“

Mit dem gebürtigen Bad Feilnbacher, der aktuell in München wohnt, bekommt Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier also Verstärkung für die Offensive. Hanslmaier ist überzeugt: „Auch wenn er noch keine Regionalliga-Erfahrung mitbringt, wird er sich bei uns ganz schnell zu einer echten Alternative entwickeln und für mehr Konkurrenzkampf sorgen. Das tut unserem Kader gut. Deswegen denke ich, dass wir für den Abstiegskampf recht gut aufgestellt sind.“ buc