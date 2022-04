TSV Buchbach: Ausgleich in der 94. Minute - Memmingen entführt auswärts einen Punkt

Teilen

Seine Verletzung ist auskuriert: Buchbachs Christian Brucia war gegen Memmingen wieder mit von der Partie. © Buchholz

Memmingen holt sich einen Punkt in Buchbach. Trotz Unterzahl erzielen die Gäste in der Nachspielzeit den Ausgleich und sichert sichert einen Punkt im Abstiegskampf.

Buchbach – Der TSV Buchbach hat erneut den ersten Sieg des Jahres verpasst. Am Freitag mussten sich die Rot-Weißen am 32. Spieltag der Fußball-Regionalliga mit einem 1:1 gegen den FC Memmingen begnügen und kassierten wie schon gegen Eltersdorf spät den Ausgleich. Extrem ärgerlich, da die Hausherren das Geschehen weitgehend im Griff gehabt hatten.

Bei starkem Wind und anfänglichem Nieselregen taten sich beide Mannschaften schwer, Struktur ins Spiel zu bringen. Das Geschehen spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab, Torchancen blieben zunächst Mangelware. Vor nur 365 Zuschauern wurde es erst in der 19. Minute spannend, als Benedikt Orth nach einem abgewehrten Schuss aus 22 Metern abzog und Keeper Martin Gruber zu einer Glanzparade zwang. Auch in der Folge dominierten die Abwehrreihen, die Offensivkräfte konnten sich in einer oftmals zerfahrenen Partie hüben wie drüben kaum entfalten. Für Diskussionen sorgte in der 39. Minute eine Strafraumszene, bei der Amer Dedic nach Vorlage von Aleks Petrovic Christian Brucia beim Kopfball abräumte. Beide Spieler blieben benommen liegen, aber Schiedsrichter Simon Schreiner zögerte keine Sekunde und entschied auf Strafstoß, den Samed Bahar sicher zur Buchbacher Führung verwandelte (40.).

Nach Wiederbeginn änderte sich nicht viel, allerdings wurde die Partie nun etwas ruppiger, wobei vor allem die Gäste aus dem Allgäu sich immer öfter zu unnötigen Fouls hinreißen ließen. Das gipfelte in einer Rudelbildung in der 61. Minute, bei der Yannick Scholz Petrovic umstieß und dafür Rot sah. Wenig zuvor wäre fast noch der zweite Buchbacher Treffer gefallen, als Marcel Spitzer einen Freistoß an die Latte setzte.

Timo Gindorf mit dem Ausgleich in der 94. Minute

In der 70. Minute feierte Manuel Mattera nach neun Monaten Pause wegen einer Kreuzbandoperation sein umjubeltes Comeback, Memmingen fiel in Unterzahl nicht allzu viel ein, erst in der 71. Minute musste Keeper Daniel Maus bei einem Schuss von Gabriel Galinec ernsthaft eingreifen. In der Endphase ließen sich die Hausherren zu sehr hinten reindrängen. Mit der ersten wirklich guten Möglichkeit gelang den Gästen der Ausgleich, als Lars Timo Gindorf eine Flanke vom linken Flügel aus kurzer Distanz über die Linie drückte (90. + 4).

Grund zur Freude hatten die Buchbacher immerhin während der Woche: Linksverteidiger Orth hat seinen Vertrag bis Juni 2024 verlängert. Der 22-Jährige, seit 2018 beim TSV, ist zur Stammkraft gereift. (Michael Buchholz)