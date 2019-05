TSV Buchbach will gegen SV Schalding „nichts herschenken“

Trainer Anton Bobenstetter wirft die Rotationsmaschine an

von Michael Buchholz schließen

Auf in den Saisonendspurt heißt es beim TSV Buchbach vor den letzten drei Begegnungen der Fußball-Regionalliga Bayern. Los geht’s am heutigen Freitag (3. April) um 19 Uhr mit dem Heimspiel gegen den SV Schalding-Heining.

„Bei diesem Duell kommen in der Regel immer viele Zuschauer, denen wir was bieten wollen. Auch wenn wir schon gerettet sind, werden wir nichts herschenken“, kündigt Anton Bobenstetter an. In seinem drittletzten Spiel wird der Buchbacher Trainer aber die Rotationsmaschine anwerfen: So könnte Benedikt Orth, der am Dienstag beim 6:2 der Bezirksliga-Mannschaft gegen Ebersberg dabei war, erstmalig in der Anfangsformation stehen. Möglichweise erhält auch Keeper Manuel Glasl seine Chance. Thomas Leberfinger befindet sich nach seiner Sprunggelenksverletzung im Lauftraining, ein Einsatz kommt für ihn noch zu früh. Ansonsten sind bis auf die Langzeit-Verletzten Moritz Sassmann und Merphi Kwatu alle Mann an Bord.

„Die Spieler, die nicht so viele Einsatzzeiten hatten, haben ja auch hohe Qualität und haben durch ihren Trainingsfleiß und ihren Einsatz dazu beigetragen, dass wir jetzt schon den Klassenerhalt feiern konnten.“ Ein Meilenstein auf diesem Weg war ausgerechnet das Hinspiel im Passauer Westen, als die Buchbacher zur Pause hinten lagen, dann aber die Partie noch 4:3 gewannen.

„Schalding ist ja einer der wenigen Vereine, die auch so arbeiten wie wir“, sagt Bobenstetter. „Da sind Trainer und Manager nicht hauptamtlich, und die Spieler kommen nach der Arbeit ins Training. Das wird in der Regionalliga immer seltener, aber es ist schön für den Fußball, dass es noch funktioniert.“

Bei den Gästen ist die Saison ähnlich verlaufen wie bei den Buchbachern: Bis zur Winterpause haben die Niederbayern auch kräftig gepunktet, dann folgte eine Schwächephase, doch aus den jüngsten drei Spielen gelangen sieben Punkte.