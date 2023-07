Buchbacher Aderlass: Auch Muteba und Steer verlassen TSV

Daniel Muteba wechselt nach Erfurt. © Michael Buchholz

Der TSV Buchbach verliert weitere wichtige Spieler: Mittelfeld-Turbo Daniel Muteba wechselt zu Rot-Weiß Erfurt, Keeper Andreas Steer zum SV Erlbach.

Buchbach - Dass Jonas Wieselsberger die Rot-Weißen verlassen würde, war schon länger bekannt, jetzt ist auch klar, wohin die Reise des rechten Außenverteidigers geht: Der 24-jährige wird künftig für den Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth auflaufen.

Mit dem 23-jährigen Muteba verlieren die Buchbacher ein echtes Juwel, ein Abgang, der schmerzt. Nach 62 Regionalliga-Spielen und vier Treffern geht es nun zu Rot-Weiß Erfurt in die Regionalliga Nord-Ost. Muteba wird dort wohl unter Profibedingungen Fußball spielen.

Für Wieselberger geht Traum in Erfüllung: „Die SpVgg Bayreuth ist ein cooler Traditionsverein, der supertolle Fans hat“

Das Gleiche gilt auch für Wieselsberger. Der Niederbayer aus der Gemeinde Weng im Landkreis Landshut ist seit 2019 insgesamt 72 Mal für die Rot-Weißen in der Regionalliga aufgelaufen. „Für mich geht mit diesem Wechsel ein kleiner Traum in Erfüllung, denn ich darf nun unter professionellen Bedingungen Fußball spielen. Die SpVgg Bayreuth ist ein cooler Traditionsverein, der supertolle Fans hat. Obendrein ist es noch eine wunderschöne Stadt. Ich bin total happy, dass es geklappt hat. Mein Anspruch ist es, Stammspieler zu werden und mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen. Ich denke, wir werden eine schlagkräftige Truppe haben, mit der einiges möglich sein wird“, sagt Wieselsberger, der aber parallel weiter sein Studium als Wirtschaftsingenieur betreibt.

Mit den Zwillingen Alexander und Marcel Spitzer, den Brüdern Daniel und Tobias Maus sowie Tobias und Andreas Steer hatte der TSV Buchbach bis Ende vorletzter Spielzeit noch drei Brüderpaare im Kader – jetzt ist nur noch Tobias Steer übrig geblieben. Der Vertrag von Leihspieler Tobias Maus wurde im Sommer 2022 nicht mehr verlängert, der im Frühjahr reaktivierte Stammkeeper Daniel Maus macht wieder Pause vom Fußball, die Spitzer-Zwillinge sind nach Burghausen gewechselt, und auch Andreas Steer verlässt die Buchbacher nach rund drei Jahren, in denen er 23 Mal den Kasten der Regionalliga-Mannschaft gehütet hat und zahlreiche Einsätze in der Bezirksliga verbuchen konnte. „Andreas hat um Auflösung seines Vertrages gebeten und wird nach Erlbach wechseln“, so Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier. buc