TSV Buchbach: Dritte Pleite im vierten Spiel

Gegen die SpVgg Greuther Fürth II (weiß) setzte es für den TSV Buchbach (rot) die dritte Niederlage im vierten Spiel. © Buchholz

Kompletter Fehlstart für den TSV Buchbach in der Fußball-Regionalliga Bayern: Die Mannschaft von Trainer Alex Käs unterlag der SpVgg Greuther Fürth 2 am Freitagabend vor 644 Zuschauern 0:1, hat nach vier Spieltagen erst einen Punkt auf dem Konto und steht dementsprechend tief im Tabellenkeller.

Buchbach – Die Rot-Weißen sahen in der ersten Halbzeit so gut wie kein Land. Die Gäste aus Fürth waren flinker, handlungsschneller, agiler und gewannen nicht nur die Mehrzahl der Zweikämpfe, sondern hatten auch fast alle zweiten Bälle. Insofern mussten die Hausherren den körperlich starken Kleeblättern oft hinterherlaufen, an einen geordneten Spielaufbau war so kaum zu denken.

So richtig gefährlich wurden die Fürther trotz ihrer spielerischen Überlegenheit aber zunächst auch nicht. Der Führungstreffer für die Mittelfranken war eher ein Zufallsprodukt, als Léon Schmit eine Flanke per Kopf abwehrte. Der Ball fiel direkt Oualid Mhamdi vor die Füße, der aus 20 Metern mit einem Aufsetzer Ludwig Zech überwand. Dieser hatte den Vorzug vor Felix Junghan erhalten hatte.

Überhaupt versuchte Käs mit einer taktisch veränderten Aufstellung das Glück zu erzwingen: Mit Maximilian Ramstetter, Philipp Walter und Bene Orth schickte er defensiv eine Dreierkette ins Rennen, die ihre Arbeit recht ordentlich verrichtete.

Erst gegen Ende der ersten Hälfte wurden die Fürther dann bei zwei Kontern gefährlicher: Nach Flanke von Daniel Adlung setzte Patrick Götzelmann seinen Kopfball aber aufs Tordach (42.), und Sebastian Müller verzog nach Rückpass von Adlung (44.).

Nach dem Seitenwechsel gehörte die erste Möglichkeit erneut den Gästen, doch Zech parierte den platzierten Schuss von Devin Angleberger zur Ecke (48.), danach machten die Buchbacher mehr Druck, spielten endlich etwas forscher nach vorne, doch die Gäste verteidigten kompromisslos und ließen so wenig zu.

Erst in der 74. Minute wurde es mal richtig gefährlich, als Tobias Steer nach Flanke von Christian Brucia auf Tobias Stoßberger ablegte, der jedoch aus kurzer Distanz an Keeper Semir Kaymakci scheiterte. Recht viel mehr Torgefahr konnten die biederen Rot-Weißen aber nicht entwickeln. Und so blieb es am Ende bei der 0:1-Niederlage, über die sich die Buchbacher nach der gezeigten Darbietung noch nicht mal beschweren können.