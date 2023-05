Buchbachs Erfolgsserie durch Vilzings Befreiungssieg gestoppt

Teilen

Buchbach kann das erste Mal seit zehn Spielen keine Punkte mitnehmen. © Sven Leifer

Lange konnte der TSV Buchbach seinen positiven Trend fortführen. Bei der abstiegsgefährdeten DJK Vilzing musste sich die Mannschaft aber nun geschlagen geben.

Buchbach – Nach zehn Spielen ohne Niederlage hat es den TSV Buchbach am vorletzten Spieltag in der Regionalliga doch noch erwischt. Er unterlag am Samstag bei der DJK Vilzing durch einen Treffer von Jim-Patrick Müller in der fünften Minute der Nachspielzeit 0:1. Es ist die erste Niederlage unter Trainer Uwe Wolf, der unbedingt ungeschlagen bleiben wollte.

Vilzing wahrte durch den Dreier die Chance auf den direkten Klassenerhalt aus eigener Kraft. Buchbach rutschte zwar auf Rang neun ab, kann aber im auf kommenden Freitag, 19 Uhr, vorverlegten Heimspiel gegen Viktoria Aschaffenburg noch einmal Boden gut machen.

„Das ist extrem bitter für uns. Ich mag eins nicht – und das ist verlieren“, sagte TSV-Trainer Wolf. Ohne die gesperrten Aleksandro Petrovic und Tobias Steer sowie den verletzten Alexander Spitzer konnten die Buchbacher das Spiel im ersten Abschnitt ausgeglichen gestalten.

Buchbach hat trotz Unterzahl die Chance auf den Sieg nur knapp verpasst

Fabio Pirner hätte Vilzing in Führung bringen können, auf der anderen Seite hatte aber Leon Schmit das 1:0 für Buchbach auf dem Fuß. Nach dem Seitenwechsel intensivierten die Oberpfälzer ihre Bemühungen. Wieder war es aber Schmit, der nach einer Stunde die beste Möglichkeit hatte, ehe Müller den Ball knapp übers Tordreieck zirkelte.

In der Folge stand Buchbachs Keeper Andreas Steer häufig im Brennpunkt und hielt auch in Unterzahl – Daniel Muteba hatte mit der Ampelkarte vom Platz müssen – seinen Kasten sauber. Bei einem Pfostentreffer verpasste Sammy Ammari die mögliche Entscheidung, ehe Müller in der Nachspielzeit Vilzing mit einem verdeckten Kullerball neben den Pfosten erlöste.

„Wir wussten, was auf uns zukommt. Dass es so gelaufen ist, da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen“, resümierte Buchbachs Trainer Wolf. „Mit der Unterzahl ist es schwierig geworden. Wir haben uns zu Undiszipliniertheiten hinreißen lassen, dann war es schwierig, zu verteidigen.“ (Michael Buchholz)