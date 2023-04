Buchbach dreht Zwei-Tore-Rückstand gegen Nürnberg II und steht kurz vor dem Klassenerhalt

Erzielte den 1:2-Anschluss: Buchbachs Sammy Ammari. © Buc

Im sechsten Spiel unter Trainer Uwe Wolf hätte es den TSV Buchbach fast zum ersten Mal erwischt. Stattdessen drehten die Rot-Weißen einen 1:3-Rückstand noch um und landeten einen 4:3-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg II.

Buchbach – Die Buchbacher Hausherren mussten bei Dauerregen mit einer doch deutlich veränderten Aufstellung gegenüber dem vorangegangenen 3:2 in Hankofen in Angriff nehmen, zumal Alex Spitzer mit einer Gelbsperre ebenso fehlte wie Daniel Muteba. Zudem gab Wolf diesmal Routinier Christian Brucia den Vorzug vor Tobi Sztaf und beorderte erstmals Moritz Sassmann, Rocco Tavra und Samed Bahar in die Startelf, da Marcel Spitzer ebenso wegen Grippe passen musste wie Chris Steinleitner.

Die erste dicke Möglichkeit der Partie hatten dann gleich die Hausherren, als Sammy Ammari nach Flanke von Aleks Petrovic zur vermeintlichen Führung einlochte, der Treffer aber letztlich wegen Handspiels von Schiedsrichter Patrick Krettek annulliert wurde. Dafür krachte es nach einer Glanztat von Daniel Maus gegen Pascal Fuchs auf der anderen Seite, als Lukas Schleimer eine Vorlage von Fabian Menig nach einer missglückten Buchbacher Abwehr im Netz versenkte (18.).

1. FC Nürnberg II: In der ersten Halbzeit das effizientere Team

Der TSV Buchbach reagierte auf den Rückstand mit viel Druck, hatte einige Beinahe-Situationen durch Tavra und Sassman und nach einer Unterbrechung wegen Verletzung von Schiri Krettek auch eine weitere Möglichkeit durch Steer, er fand aber in Keeper Nikolai Kemlein seinen Meister (37.) und traf in der 45. Minute noch das Außennetz.

Nürnberg war in Halbzeit eins das etwas effizientere Team, aber Buchbach hielt gut dagegen. „Ein sehr guter Kick, wir hatten sogar die etwas besseren Chancen, waren sehr präsent, und auch die Spieler, die neu in die Mannschaft gekommen sind, haben sich sehr gut eingefügt“, so das Halbzeitfazit von Abteilungsleiter Georg Hanslmaier, der wie die Zuschauer eine etwas längere Pause hatte. Schiedsrichter Krettek konnte nicht mehr weitermachen und musste durch Assistent Jonas Krzyanowski ersetzt werden.

TSV Buchbach: Die Elf von Uwe Wolf dreht zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand

Nach Wiederanpfiff ging es dann gleich rund in der SMR-Arena: Erst gelang Torjäger Jermain Nischalke nach Vorarbeit von Enrique Katsianas-Sanchez von der Strafraumecke das 2:0 (50.), doch dann meldete sich Buchbach zurück: Nach Flanke von Aleks Petrovic war Sammy Ammari mit seinem neunten Saisontreffer zur Stelle, ehe Leonardo Vonic aus sechs Metern den dritten Treffer für Nürnberg erzielente.

Doch Buchbach kämpfte sich mit toller Moral zurück ins Spiel, verkürzte nach Zuspiel von Steer durch Schmit auf 2:3 (74.) und egalisierte durch Walter in der 76. Minute zum 3:3. Nach Flanke von Steer war dann der eingewechselte Sztaf in der 82. Minute per Kopf erfolgreich – ein verrücktes Spiel mit glücklichem Ende für Buchbach, das jetzt den Klassenerhalt vor Augen hat. (Michael Buchholz)