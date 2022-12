Buchbach in allen Belangen unterlegen: Rot-Weiße überwintern mit Abstiegsangst

Das 0:3: Jordi Wegmann (19) köpft Manuel Mattera den Ball unter die Latte. Foto: buc © buc

Nix war’s mit einem vorzeitigen Weihnachtsgeschenk für den TSV Buchbach: Die Rot-Weißen mussten sich in der Regionalliga dem FC Augsburg II mit 1:4 Toren geschlagen geben und schweben weiter in akuter Abstiegsgefahr.

Buchbach – Augsburg war von der ersten Minute an Chef im Ring, ging sehr konzentriert und aggressiv zu Werke und durfte bereits in der 3. Minute jubeln, als Tobias Heiland nach einem schönen Pass von Fabian Wessig den Ball aus spitzem Winkel mit dem Außenrist über Keeper André Esch gelupft hatte. Die Buchbacher hätten unter Umständen noch ins Spiel zurückfinden können, wenn Christian Brucia nach Zuspiel von Sammy Ammari und Léon Schmit nach tollem Pass von Manuel Mattera getroffen hätten. So aber hatte die Heimelf Glück, dass Marcus Müller nach einer halben Stunde per Kopf nur die Latte im Weg stand.

Eben dieser Müller machte es sieben Minuten nach Wiederbeginn besser und versenkte die Kugel aus spitzem Winkel zum 2:0. Endgültig geschlagen waren die Mannen um Kapitän Aleksandro Petrovic in der 59. Minute, als ein Kopfball von Jordi Wegmann nach einer Ecke als Bogenlampe über Esch einschlug.

Das Bemühen war den Buchbachern nicht abzusprechen, aber sie kamen einfach nicht, wie erhofft, in die Zweikämpfe. Die jungen Augsburger waren auf dem tiefen Boden wendiger, schneller mit den Beinen und im Kopf. So erkämpften sich die Gäste auch das Gros der zweiten Bälle und machten in der 68. Minute endgültig den Deckel drauf, als Heiland bei einem Konter nur halbherzig angegriffen wurde. Mit einem Schuss aus 16 Metern traf der Flügelflitzer zum zweiten Mal. Immerhin gelang den Buchbachern nach einem Ballgewinn von Alekzandar Sinabov und einem Augsburger Fehler noch der Ehrentreffer durch Benedict Orth (84.).

Die erste Pleite nach drei Spielen ohne Niederlage offenbarte einmal mehr die Mängel in der Defensive, die sich zu leicht aushebeln lässt. Um die Klasse zu halten, müssen die Buchbacher ab 18. Januar – da startet die Vorbereitung – intensiv an den Defiziten im Abwehrverhalten arbeiten.

Dabei geht es nicht darum, im Frühjahr auf Kosten der Offensive die spielerische Linie zu vernachlässigen. Vielmehr muss man einerseits hoffen, dass die Verletzten zurückkehren und sich der Defensivverbund inklusive Torhüter wieder besser einspielen kann, um Konzentrationsfehler zu vermeiden, Lücken schneller zu schließen. Aber auch im athletischen Bereich bedarf es einer Steigerung, denn im Frühjahr sind die Plätze lange kaum besser als im Dezember. (MICHAEL BUCHHOLZ)