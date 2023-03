„Wir sind klarer Außenseiter“ – Buchbach hat schwere Aufgabe vor der Brust

Andreas Bichlmaier sieht sein Team als klaren Außenseiter gegen den FC Bayern II. © IMAGO/Sven Leifer

Schwere Aufgabe für den TSV Buchbach am heutigen Freitag: Die Mannschaft von Andreas Bichlmaier muss um 19 Uhr beim FC Bayern München 2 antreten.

Buchbach – Die kleinen Bayern sind mit zwei Last-Minute-Siegen über Unterhaching und Schweinfurt in die Frühjahrsrunde der Fußball-Regionalliga gestartet ist. „Wir sind klarer Außenseiter“, meint Bichlmaier, „die Ergebnisse waren aber immer knapp. An einem guten Tag können wir mithalten, wie man beim 4:4 im Hinspiel gesehen hat“.

Unter Trainer Holger Seitz agiert die U 23 des Rekordmeisters wesentlich pragmatischer als zuvor unter Martin Demichelis, weiß natürlich auch Bichlmaier: „Seitz lässt die Jungs die Dinge machen, die im Fußball wichtig sind. Er nimmt sich da in keiner Hinsicht Optionen. Da werden auch mal lange Bälle gespielt.“ Vor allem bei den blitzschnellen Ballverlagerungen müssen die Rot-Weißen auf der Hut sein. „Die Jungs sind absolut fit. Das ist eine Truppe, die auch noch in der 95. Minute daran glaubt, die entscheidende Bude zu machen“, warnt Bichlmaier. „Wie eigentlich alle anderen Mannschaften können wir gegen Bayern nur über die Umschaltmomente zum Erfolg kommen. Da müssen wir unsere Geschwindigkeit, die wir auch haben, ausspielen.“

Fehlen wird Lukas Winterling. Der Zwei-Meter-Mann hat sich einen Knorpelschaden im Knie zugezogen, dadurch hat sich ein freier Gelenkskörper gelöst, der zusätzlich Probleme macht. Bichlmaier: „So wie es derzeit aussieht, ist für ihn die Saison vorzeitig beendet. Das ist für uns nicht nur sportlich ein enormer Verlust, sondern vor allem menschlich. Tower ist immer einer, der sich voll in den Dienst der Mannschaft stellt, einer der in der Mannschaft aufgrund seiner Art hochgeschätzt ist. Und natürlich ist er gerade bei Standards immer eine Waffe.“ Ansonsten hat Bichlmaier aber bis auf die Langzeit-Verletzten alle Mann an Bord und ist überzeugt, dass sein Team dem Favoriten, der auf Rotsünder Arijon Ibrahimovic und den mit Gelb gesperrten Eyüp Aydin verzichten muss, einen großen Kampf liefern wird. (Michael Buchholz)

Kader

Maus, A. Steer – Orth, M. Spitzer, Walter, Wieselsberger, Schmit, Petrovic, A. Spitzer, Mattera, Muteba, Bahar, Steinleitner, Brucia, Sassmann, Ammari, Hirtlreiter, T. Steer, Sztaf, Sinabov.