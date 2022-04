TSV Buchbach gegen FC Memmingen LIVE: Platzt der Knoten bei den Rot-Weißen?

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Gelingt ihnen der erste Sieg im Jahr 2022? Buchbachs Trainerduo Andreas Bichlmaier (links) und Marcel Thallinger. © FuPa / Wolfgang Zink

Am 32. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der TSV Buchbach am Freitagabend (19:00 Uhr) den FC Memmingen. Wir berichten im Live-Ticker.

Am 32. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der TSV Buchbach den FC Memmingen.

Buchbachs Trainerduo Bichlmaier/Thallinger ist im Jahr 2022 noch ohne Sieg. Der Abstiegskandidat aus Memmingen konnte sich in der Defensive stabilisieren.

Anpfiff in der SMR-Arena ist um 19:00 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Buchbach - Der TSV Buchbach will endlich den Bock umstoßen. Im Jahr 2022 sind die Rot-Weißen noch immer ohne Sieg. Lediglich einen mageren Punkt konnte das Team um Marcel Thallinger und Andreas Bichlmaier am vergangenen Spieltag gegen den SC Eltersdorf in der heimischen SMR-Arena behalten. Alle anderen Partien gingen verloren. „Wir wollen unbedingt punkten und spielen gegen Memmingen auf Sieg“, lautet daher Thallingers Kampfansage.

TSV Buchbach geht dezimiert in das Heimspiel gegen Memmingen

Buchbachs Trainerduo muss gegen das Kellerkind erneut auf zahlreiche Spieler verzichten. Neben den Langzeitausfällen Jonas Wieselsberger, Lukas Winterling und Chris Steinleitner fehlt weiterhin Thomas Winklbauer wegen einer Prellung. Moritz Sassmann muss die fünfte Gelbe Karte absitzen, hätte aber aufgrund einer Bänderverletzung ohnehin nicht spielen können. Trotzdem ist Marcel Thallinger optimistisch und hat einen klaren Plan. „Wir wollen schon unsere Geschwindigkeit wieder auf den Platz bringen, soweit das der Rasen zulässt. Wir gehen davon aus, dass sich beide Mannschaften nicht die Fülle an Chancen erarbeiten können, insofern werden die Standards noch wichtiger werden als in anderen Spielen“, prognostiziert der Buchbacher Coach. (Vinzent Fischer)