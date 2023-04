Regionalliga: Der TSV Buchbach will Revanche gegen Nürnberg 2

Teilen

Abstiegsbedrohter TSV will sich gegen die „spielerisch vielleicht stärkste Mannschaft der Liga“ nach der Hinspiel-Klatsche revanchieren

Buchbach – „Die Abreibung haben wir noch im Kopf, dafür wollen wir uns jetzt revanchieren.“ Buchbachs Kapitän Aleksandro Petrovic hofft beim Heimspiel heute Abend um 19 Uhr gegen den 1. FC Nürnberg 2 nicht nur auf eine Fortsetzung der aktuellen Serie, sondern nach dem 0:4 im Hinspiel auch auf Wiedergutmachung.

Die Rot-Weißen rangieren auf dem oberen Relegationsplatz, die Nicht-Abstiegsplätze sind aber in greifbarer Nähe. Der Neunte Aubstadt hat nur zwei Zähler mehr. „Solange wir weiter punkten, ist alles gut. Die Stimmung ist zwar nicht gelassen, dafür ist die Situation weiterhin zu angespannt, aber wir sind zuversichtlich“, sagt Petrovic. Der spielende Co-Trainer von Uwe Wolf sieht hinsichtlich der Partie gegen den Club keine Gründe, den eingeschlagenen Weg zu ändern: „Die Bilanz mit elf Punkten aus fünf Spielen ist gut, da müssen wir weitermachen.“

Gegen die Club-Zweite erwartet der Rekordspieler wieder ein hartes Stück Arbeit, bei dem der Kampf im Vordergrund stehen wird. „Spielerisch ist Nürnberg vielleicht die stärkste Mannschaft der Liga. Im Hinspiel hatten wir Glück, dass wir uns nicht noch mehr Tore gefangen haben“, betont Petrovic. „Wir müssen ganz klar über die Physis kommen und den Nürnbergern die Lust am Fußballspielen nehmen.“

Personell dürfte es gegenüber der Partie am Ostermontag kaum große Änderungen geben. Ein Fragezeichen steht noch hinter Marcel Spitzer, der in Hankofen erkrankt gefehlt hat. Petrovic: „Ich hoffe mal, dass Mace wieder fit wird.“ Nicht dabei die nächsten Wochen ist Andi Hirtlreiter nach seiner Knieverletzung im Bezirksligaspiel gegen Rosenheim. Manuel Mattera und Blin Kelmendi sind weiterhin im Aufbautraining, aber noch keine Option. „Beide sind stabil. Ich habe mit ihnen am Dienstag eine Sonderschicht gemacht, das hat schon gut ausgesehen, aber wir wollen nichts überstürzen“, berichtet Petrovic.

Wie man gegen Nürnberg bestehen kann, hat Tabellennachbar 1. FC Schweinfurt am Ostermontag beim 4:3-Sieg am Valznerweiher vorgemacht. Vielleicht war sich die junge Nürnberger Mannschaft nach dem 8:1 gegen Hankofen etwas zu siegessicher. Dass die junge Truppe um Torjäger Jermain Nischalke, der schon 16 Tore auf dem Konto hat, natürlich gleich wieder in die Erfolgsspur einbiegen möchte, macht die Aufgabe für die Buchbacher sicher nicht leichter. (MICHAEL BUCHHOLZ)