„Bei uns wird es immer knapp sein“: Buchbach will Doppelchance nutzen

Marcel Thallinger will beruhigt in die Winterpause gehen. © IMAGO/Frank Scheuring

Der TSV Buchbach geht am Doppelspieltag in zwei Duelle auf Augenhöhe. Coach Thallinger hofft, dass sich sein Team einen Puffer erarbeitet.

Buchbach – Der TSV Buchbach steht in der Fußball-Regionalliga Bayern vor wegweisenden Wochen: Die Mannschaft von Andreas Bichlmaier und Marcel Thallinger, die nur einen Platz vor den Relegationsrängen rangiert, hat es in nächster Zeit fast ausnahmslos mit Mannschaften zu tun, denen man auf Augenhöhe begegnen sollte. Los geht es am heutigen Freitag um 19 Uhr gegen den FC Pipinsried, am Montag sind die Buchbacher dann beim VfB Eichstätt zu Gast.

„Wenn wir aus den nächsten Spielen ordentlich Punkte mitnehmen, könnten wir bis zur Winterpause einen kleinen Puffer aufbauen. Aber als TSV Buchbach können wir natürlich nicht so forsch auftreten und sagen, dass wir die Spiele sicher gewinnen müssen. Bei uns wird es immer knapp sein, wenn wir Punkte holen wollen, darüber sind wir uns im Klaren“, sagt Thallinger.

Der FC Pipinsried hat, wie auch die Rot-Weißen, aus 13 Spielen bislang 16 Punkte aufs Konto gebracht: Anders als die Gastgeber, die schon vier Unentschieden verbucht haben, gilt bei der Truppe um Spielertrainer Nikola Jelisic meist das Motto „Alles oder nichts, Sieg oder Sanka.“ Fünf Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat die Truppe aus dem Dachauer Hinterland bislang eingefahren.

„Pipinsried hatte im Sommer wieder einmal eine relativ große Fluktuation im Kader, konnte aber das Team gut verstärken. Das ist ein Gegner, der einerseits sehr viel Körperlichkeit mitbringt, andererseits auch immer um spielerische Lösungen bemüht ist“, weiß Thallinger, der einen offensiv ausgerichteten Kontrahenten erwartet: „Pipinsried spielt oft mit viel Risiko nach vorne und wird dafür auch häufig belohnt. Inwieweit das auf dem tiefen Boden in Buchbach machbar ist, muss man abwarten.“

Buchbachs Zielsetzung für die Partie heute muss ein Sieg sein. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Joe Wieselsberger, den wie Kapitän Aleks Petrovic eine Erkältung erwischt hat. Während Petrovic inzwischen wieder stabil ist, muss man bei Wieselsberger noch abwarten. Klar ist, dass Keeper Andreas Steer (Kahnbeinbruch) weiter ausfällt. Tipp: 2:1 für Buchbach (MICHAEL BUCHHOLZ)

Der TSV-Kader

Esch, Leipholz; Bahar, Schmit, M. und A. Spitzer, Tavra, Walther, Winterling, Wieselsberger, Ziegler; Mattera, Sassmann, Muteba, Steinleitner, Petrovic, Brucia ; Ammari, Sztaf, Steer, Sinabov, Sehorz