„Offensive ist nach wie vor überragend“ - Buchbach freut sich auf Derby gegen Wacker

TSV-Kapitän Aleksandro Petrovic will mit Buchbach dem SV Wacker ein Bein stellen. © Michael Buchholz

Derbykracher am Sonntag beim TSV Buchbach: Der SV Wacker Burghausen gastiert bei den Rot-Weißen, die nur zwei Punkte hinter der Mannschaft von Leo Haas liegen.

Buchbach – Während Wacker mit dem souveränen 4:1 gegen Aschaffenburg schon die ersten Zähler einfahren konnte, ist es für Buchbach die Punktspielpremiere 2022. „Wir freuen uns auf ein Fußballfest mit ordentlicher Derby-Stimmung“, sagt Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier, der trotz 2G auf eine vierstellige Kulisse hofft.

Mit 53 Treffern stellt Wacker den viertbesten Angriff und scheint trotz der Abgänge von Robin Ungerath und André Leipold nichts an Torhunger eingebüßt zu haben. Hanslmaier hat größte Hochachtung vor der Angriffspower der Gäste: „Trotz der Abgänge in der Winterpause hat Burghausen nichts an Qualität verloren. Die Offensive ist nach wie vor überragend.“

TSV Buchbach gegen Wacker Burghausen: Bichlmaier rechnet nicht mit spielerischem Leckerbissen

Die Gastgeber müssen auf der linken Außenverteidiger-Position improvisieren, da der gelb-gesperrte Benedikt Orth und der angeschlagene Jonas Wieselsberger fehlen. „Da haben wir schon ein wenig Bauchschmerzen. Voraussichtlich müssen wir Christian Brucia nach hinten ziehen“, sagt Trainer Andreas Bichlmaier, der zu einer Viererkette tendiert, aber auch eine Dreier-Abwehrformation mit Lukas Winterling im Zentrum nicht ausschließen will. Grundsätzlich erwartet der Coach, auch angesichts des holprigen Geläufs in der SMR-Arena, keinen spielerischen Leckerbissen.

Während bei Buchbach Christoph Steinleitner (Herzmuskel-Entzündung) und Manuel Mattera (Kreuzbandriss) passen müssen, kann Burghausen bis auf Nico Helmbrecht (Kreuzbandriss) und den erkrankten Christian Fischer vermutlich aus dem Vollen schöpfen. Ein kleines Fragzeichen steht auch noch hinter dem Einsatz von Antonio Trograncic, der noch Probleme mit dem Sprunggelenk hat. (buc)