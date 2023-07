„Bin in der Pause zu den Schiedsrichtern rein“: TSV Buchbach mit heftiger Kritik

Nicht zufrieden mit der Schiedsrichter-Leistung: Aleksandro Petrovic vom TSV Buchbach. © Sven Leifer

Der TSV Buchbach wartet nach dem zweiten Saisonspiel noch auf den ersten Saisonsieg – und den ersten eigenen Treffer. Am Freitagabend unterlagen die Rot-Weißen beim SV Viktoria Aschaffenburg etwas unglücklich mit 0:2 Toren – und fühlten sich verschaukelt.

Aschaffenburg/Buchbach – Die Rot-Weißen mussten nach einer umstrittenen Ampelkarte gegen Philipp Walter nämlich fast eine Stunde lang in Unterzahl spielen. „In Gleichzahl hätten wir eine reguläre Chance gehabt“, ist Aleksandro Petrovic überzeugt. Der spielende Co-Trainer war nicht nur über die Ampelkarte wütend, sondern war auch mit der Leistung von Schiedsrichter Felix Grund nicht einverstanden.

„Das habe ich noch nie gemacht, aber in der Pause bin ich zu den Schiedsrichtern rein und habe sie gefragt, was sie da überhaupt zusammenpfeifen“, schimpfte er. Der Buchbacher Rekordspieler monierte, dass der Unparteiische jede Kleinigkeit abgepfiffen habe und so das Spiel komplett zerpfiffen hätte.

„Da pfeifen Leute, die nicht einmal selber Fußball gespielt haben“, sagt Aleksandro Petrovic

Besonders erbost war Petrovic über die Szene in der 39. Minute, als Walter vom Platz musste. „Ich habe da einen schlechten Ball gespielt und bringe Woidl so in diese Situation, das nehme ich auf meine Kappe“, gibt Petrovic zu. „Aus unserer Sicht war das aber noch nicht einmal ein Foul. Dass man sich als Spieler dann aufregt, ist doch normal. Wir sind Menschen und haben Emotionen. Aber da pfeifen Leute, die nicht einmal selber Fußball gespielt haben und gar nicht wissen, wie wir Fußballer ticken.“

Walter habe nach der gelben Karte abgewunken und dafür noch mal Gelb, also in der Summe Gelb-Rot bekommen. „Und wenn man dann was sagt, heißt es Woche für Woche: Das müssen wir uns noch mal auf Video anschauen. Ich kann das nicht mehr hören“, legte Petrovic nach. „Vor allem schon deswegen nicht, weil man dann im Video oft sieht, dass der Schiri daneben lag und trotzdem nichts passiert.“

Nach frühem Rückstand: Buchbach stemmt sich in Unterzahl vergeblich gegen die Niederlage

Den Führungstreffer für die Viktoria hatte Hamza Boutakhrit schon der 5. Minute nach einer Hereingabe erzielt, die durchaus zu verteidigen gewesen wäre. In Unterzahl stemmten sich die Buchbacher gegen die Niederlage, waren aber nicht zwingend genug und kassierten kurz vor Schluss noch den zweiten Treffer durch Lars Kleiner. „Da müssen wir den Finger in die Wunde legen, da fehlt es uns an Durchschlagskraft“, resümierte Petrovic.

Selbst Aschaffenburgs Trainer Simon Goldhammer lobte die Oberbayern: „Buchbach hat nie aufgesteckt, hat eine wahnsinnige Moral in der Truppe, hat immer wieder alles versucht und immer wieder daran geglaubt.“

Und so nimmt TSV-Trainer Alex Käs trotz nach wie vor fehlender Punkte in der Saison wenigstens die Erkenntnis mit: „Ich bin mir sicher, wenn wir uns den Spirit der zweiten Halbzeit beibehalten, werden wir uns nächste Woche in Schweinfurt in Form von Punkten belohnen.“ (Michael Buchholz)