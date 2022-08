TSV Buchbach gegen FV Illertissen LIVE: Welches Kellerkind holt sich den ersten Dreier?

Von: Paul Ruser

Der TSV Buchbach um Trainer Andreas Bichlmaier musste gegen den Angstgegner VfB Eichstätt erneut eine Niederlage hinnehmen. © Michael Buchholz / FuPa

Der TSV Buchbach will im Duell mit dem FV Illertissen ebenso wie sein Gegner den ersten Sieg der Regionalliga-Saison dingfest machen. Wir berichten im Live-Ticker.

Regionalliga Bayern: Der TSV Buchbach empfängt den FV Illertissen in der SMR-Arena.

Platz 17 gegen 19 - Während die Gastgeber sich in Schweinfurt einen Punkt erarbeiteten, warten die Gäste noch auf den ersten Saisonpunkt.

Anpfiff ist um 19.00 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Buchbach/ Illertissen - Sowohl die Gastgeber als auch ihre Gäste können bisher nicht stolz über ihre Punkteausbeute sein. Neben den beiden Kontrahenten können nur die Zweitvertretung des FC Augsburg und der FC Pipinsried keine Dreier vorweisen. Für den FV Illertissen ist das heutige Duell aber erst das dritte Spiel in der laufenden Spielzeit, die Schwaben mussten am Samstag den 1. FC Heidenheim in die zweite Runde des DFB-Pokals passieren lassen.

Die Bilanz zwischen den beiden Teams spricht für die Buchbacher. Aus 18 RL-Spielen resultierten acht Siege für den TSV. Darüber hinaus jubelten vier Mal die Illertissener, in sechs Partien gab es keinen Sieger. Auffällig ist: in der vergangenen Saison gewann je die Auswärtsmannschaft mit 1:0. Ob diese Serie heute fortgeführt wird? Der FV Illertissen hätte sicherlich nichts dagegen. (Paul Ruser)