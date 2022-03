TSV Buchbach gegen SC Eltersdorf LIVE: Endet die Durststrecke? Petrovic wieder fit

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Unermüdlicher Antreiber: Buchbachs Kapitän und Rekordspieler Aleksandro Petrovic auf dem Platz. © Buchholz

Sechs Spiele in Folge hat der TSV Buchbach nicht mehr gewonnen. Mit einigen Rückkehrern soll es jetzt gegen SC Eltersdorf wieder klappen. Der Live-Ticker.

Der TSV Buchbach empfängt den SC Eltersdorf (Fr., 19.00 Uhr).

Die Gastgeber haben ihre letzten sechs Spiele allesamt verloren.

Wir begleiten die Partie im Liveticker.

Buchbach - Die Lage ist trist beim TSV Buchbach, da wird sich im Verein niemand etwas vormachen. Jahresübergreifend hat die Regionalligamannschaft sechs Spiele in Folge verloren. Und dabei auch nur ein einziges Tor erzielt. Der Buchbach-Express, der die Liga in der Hinrunde teils überrollte, hat ein Motorproblem.

Die Hoffnung, dass das Team wieder ins Rollen kommt, ist nun aber groß. „Wir haben am Dienstag mit 16 Feldspielern trainiert. Da war richtig Feuer drin“, sagte Trainer Bichlmaier dem Münchner Merkur unter der Woche. Freude über 16 Mann im Training? Ja, die ist in Buchbach berechtigt, war die Personallage in den vergangenen Wochen schließlich sehr angespannt.

TSV Buchbach gegen SC Eltersdorf im Liveticker: Aufsteiger stellte Buchbach in der Hinrunde ein Bein

Keeper Daniel Maus, Kapitän Aleks Petrovic und Tobais Steer stehen gegen Eltersdorf wieder im Kader. Wichtige Spieler für den TSV Buchbach, die während der Durststrecke umso schmerzlicher vermisst wurden.

Der Aufsteiger weckt allerdings schlechte Erinnerungen beim TSV Buchbach. Der SC Eltersdorf war es, der dem Express in der Hinrunde nach neun Siegen in Folge erstmals den Stecker den zog. Am Freitag soll, aus Sicht der Hausherren, genau das Gegenteil passieren. (moe)