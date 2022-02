Buchbach gegen Wacker im LIVE-Ticker: Derby-Kracher zwischen Tabellennachbarn

Von: Moritz Bletzinger

Derby in der Regionalliga: Der TSV Buchbach empfängt den SV Wacker Burghausen. © Michael Buchholz

„Ein Fußballfest mit ordentlicher Derby-Stimmung“, erwartet Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmeier gegen den SV Wacker. Wird es ein Leckerbissen? Wir sind im Live-Ticker dabei.

Der TSV Buchbach empfängt den SV Wacker Burghausen (Sonntag, 14 Uhr)

Wir begleiten das Derby im Live-Ticker.

In der Tabelle trennen beide Teams nur zwei Punkte.

Buchbach - Nur zwei Punkte trennen den TSV Buchbach und den SV Wacker Burghausen in der Tabelle. Und nur knapp 40 Minuten Autofahrt trennen beiden Städte. Am Sonntag um 14 Uhr steigt das Duell der Tabellennachbarn. „Wir freuen uns auf ein Fußballfest mit ordentlicher Derby-Stimmung“, sagt Georg Hanslmeier. Wir hoffen auch darauf und begleiten die Partie im Live-Ticker.

Tabellarisch können beide Teams am Sonntag den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Platz eins bleibt aber auf jeden Fall weit entfernt. Spitzenreiter Bayreuth zeigt sich in starker Frühform und hat seinen Abstand auf den zweitplatzierten FC Bayern mittlerweile auf zehn Punkte aufgebaut.

Wie startet der SV Wacker Burghausen ins neue Jahr? Die Mannschaft von Trainer Leo Haas gab im Winter André Leipold und Robin Ungerath ab. Fehlt jetzt der Schwung im Angriff? „Trotz der Abgänge in der Winterpause hat Burghausen nichts an Qualität verloren. Die Offensive ist nach wie vor überragend“, sagt Hanslmaier. 54 Treffer hat Wacker in der laufenden Saison bereits erzielt. Hinter Schweinfurt, München und Bayreuth stellt Burghausen damit den viertbesten Angriff der Regionalliga Bayern.

„Ein bisschen Bauchschmerzen“ kommen da beim TSV Buchbach auf, der zwei Außenverteidiger ersetzen muss. Benedikt Orth fehlt gelbgesperrt. Jonas Wieselsberger ist angeschlagen. „Voraussichtlich müssen wir Christian Brucia nach hinten ziehen“, sagt Trainer Andreas Bichlmaier. Außerdem fehlt Christoph Steinleitner mit einer Herzmuskelentzündung und Manuel Mattera mit einem Kreuzbandriss. Burghausen muss auf den erkrankten Christian Fischer und den am Kreuzband verletzten Nico Helmbrecht verzichten. (moe)