TSV Buchbach: Mit breiter Brust gegen Ansbach

Gibt die Richtung vor: Buchbachs neuer Trainer Alex Käs ist optimistisch. © Michael Buchholz

Nach fünf Wochen Vorbereitung starten die Rot-Weißen an diesem Samstag um 17 Uhr gegen die SpVgg Ansbach in ihre elfte Spielzeit in der Regionalliga.

Buchbach – „Wir gehen mit breiter Brust ins Spiel, spielen daheim und wollen dementsprechend mit drei Punkte starten“, sagt der neue Trainer Alex Käs vor seiner Heimpremiere in der SMR-Arena.

Der Coach sieht seine Mannschaft gut vorbereitet und glaubt: „Das Team ist fokussiert und freut sich, dass es los geht. Das ist eine gute Mischung.“ Inwieweit die Buchbacher den Umbruch mit elf externen Zugängen bereits gemeistert haben, ist natürlich schwer zu sagen, doch Käs verweist darauf, dass ja einige Korsettstangen das Gefüge zusammenhalten werden: „Natürlich haben wir einen Umbruch zu meistern, das geht mit Sicherheit nicht von heute auf morgen. Aber mit Philipp Walter, Ali Petrovic und Sammy Ammari haben wir auch eine Achse mit sehr viel Erfahrung.“

Dass der Gegner aus Ansbach aufgrund der Relegation etwas später in die Vorbereitung eingestiegen ist, will TSV-Coach Käs nicht als Vorteil für seine Mannschaft werten: „Körperlich haben die Ansbacher nach der Relegation sicher nicht viel verloren. Außerdem ist das eine seit Jahren eingespielte Mannschaft, die kaum Abgänge und Zugänge hat. Insofern werden die Ansbacher nicht lange gebraucht haben, um sich zu finden.“

Dementsprechend optimistisch war Ansbachs Coach Christoph Hasselmeier auch nach der Generalprobe gegen den Oberligisten FSV Hollenbach, in der sich die die Mittelfanken mit 3:0 durchsetzen konnten: „Optimaler Test gegen einen guten Gegner. Wir haben gegen ein körperliches Team gespielt, gegen eine sehr robuste Mannschaft. Und genau das erwarten wir auch in Buchbach. Das war richtig gut heute. Hinten hatten wir die Kontrolle, und nach vorne haben wir gut gespielt. Wir haben endlich die Klarheit gezeigt, die nötig ist.“

Auch Käs erwartet ein „enges Spiel“, in dem es auf Kleinigkeiten ankommt: „Ich gehe davon aus, dass die Partie sehr umkämpft sein wird und die Zweikämpfe robust geführt werden. Ansbach ist mit Sicherheit ein unangenehmer Gegner. Für uns kommt es darauf an, den Schritt schneller zu sein.“ Und der TSV-Trainer fügt an: „Wir müssen uns da richtig reinbeißen. Positiv ist auf jeden Fall, dass wir nach den letzten zwei Testspielen Selbstvertrauen getankt haben. Wir waren stabil und das gibt uns ein gutes Gefühl, wenngleich wir natürlich wissen, dass es zwischen Vorbereitung und Pflichtspielen einen gewaltigen Unterschied gibt.“

Personell sind die Sorgen auf Buchbacher Seite überschaubar, nachdem Manuel Mattera und Levin Ramstetter anfangs der Woche mit Knie-Problemen zu kämpfen hatten, die sie aber inzwischen wieder überwunden haben. Und so fallen definitiv nur Christian Brucia, Markus Mittermaier, sowie die Langzeitverletzter Rocco Tavra und Daniel Ziegler aus. Routinier Brucia ist nach seiner Sprunggelenkverletzung inzwischen wieder ins Training eingestiegen, Neuzugang Mittermaier laboriert immer noch an Problemen mit der Achillessehne.

TSV-Kader

Junghan (Zech), Mackic, Walter, Orth, Schmit, Manghofer, Polat, Kampmann, Petrovic, Heiland, Kelmendi, Mattera, Ramstetter, Vrenezi, Ammari, Steer, Sztaf, Stoßberger, Rabenseifner