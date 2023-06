„In zwei oder drei Jahren wieder anpacken“: Hanslmaier sieht Buchbach-Abstieg als Neuanfang

Unter anderem wird Felix Ecker die TSV-Reserve verlassen. © buc

Die Reserve des TSVB hatte aufgrund von personellen Problemen kaum eine Chance auf den Klassenerhalt. In der Kreisliga soll nun ein Neuanfang her.

Buchbach – Auch wenn der TSV Buchbach 2 in der Bezirksliga die ganze Saison über im Tabellenkeller war, kam es für die Konkurrenz doch überraschend: Nach vier Spielzeiten in der Bezirksliga ist die U23 in die Kreisliga abgestiegen – in der Relegation gegen den VfL Waldkraiburg hatten die jungen Rot-Weißen keine Chance und mussten zwei klare Niederlagen einstecken.

„Jeder Abstieg tut weh, das schmerzt und ist unheimlich schade“, sagt Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier. Die Gründe für den Abstieg der Buchbacher U23 sind mannigfaltig: Grundsätzlich war der Kader zu klein und zu unerfahren, um ohne Unterstützung aus der Regionalliga-Mannschaft die Herausforderung Bezirksliga zu meistern.

Wegen der lange anhaltenden Abstiegssorgen und der teils langen Verletztenliste konnte die Bezirksliga-Mannschaft meist nicht so unterstützt werden, wie es nötig gewesen wäre. Und als es im Finish dann um die Wurst ging, verweigerte Ex-Trainer Uwe Wolf die umfängliche Unterstützung.

Einige Leistungsträger verlassen Verein – Aktueller Kader von 17 Spielern für nächste Saison

Hanslmaier: „Man darf jetzt nicht alles negativ sehen. Für einige Spieler, denen die Klasse zu hoch war, ist das jetzt auch die Chance für einen Neuanfang. Jetzt wollen wir uns in der Kreisliga stabilisieren und dann in zwei oder drei Jahren wieder anpacken.“

Rund 17 Spieler stehen für die neuformierte Kreisliga-Mannschaft derzeit schon parat, davon kommen ein paar Jungs aus der Jugend, einige externe Zugänge sind auch schon fix, aber natürlich auch einige Abgänge. Neben Kapitän Stefan Perovic (SK Srbija München) werden auch Felix Ecker und Philipp Gohn den Verein verlassen.

„Die Führungsspieler sind wegen Schichtdienst und Verletzungen auch nicht so oft zum Einsatz gekommen. Wenn alle Jungs zur Verfügung gestanden wären, hätte es sicher anders ausgeschaut“, glaubt Hanslmaier.

Tobias Gradl hofft auf Comeback – TSV sucht noch Mann an der Seitenlinie

Überhaupt nicht zum Einsatz gekommen ist Eigengewächs Tobi Gradl, den eine langwierige Knieverletzung ausgebremst hat, ein operativer Eingriff soll aber jetzt Besserung bringen. Ecker wechselt zu seinem Heimatverein TSV Heiligkreuz, der den Wiederaufstieg in die Kreisklasse realisieren konnte. Das Ziel von Gohn ist noch nicht bekannt.

Trainer Yüksel Acipinar, der wegen Urlaubs in der Relegation von Ex-Regionalliga-Trainer Andi Bichlmaier vertreten wurde, hat ja seinen Abschied schon vor längerer Zeit bekannt gegeben. Wer sein Nachfolger wird, ist derzeit noch nicht klar. Hier soll aber demnächst eine Entscheidung fallen. Acipinar bleibt im Verein und wird wohl einen koordinativen Posten übernehmen. (buc)