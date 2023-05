Auf die Pflicht folgt die Kür: Buchbach bei Vilzing zu Gast

Klassenerhalt in trockenen Tüchern

Von Michael Buchholz

Die Pflicht hat der TSV Buchbach in der Regionalliga mit dem vorzeitigen Klassenerhalt erledigt, jetzt folgt das Kür-Programm: An diesem Samstag gastieren die Rot-Weißen um 14 Uhr bei der DJK Vilzing, die ganz knapp über dem Strich steht und noch jeden Punkt für den Klassenerhalt braucht.

Buchbach – „Wir wollen auch noch die beiden letzten Spiele gewinnen“, zeigt sich Aleksandro Petrovic nach der Serie von zehn Spielen ohne Niederlage auch weiterhin erfolgshungrig. Der Rekordspieler der Liga kann in Vilzing nur als Co-Trainer von der Seitenlinie aus dirigieren und Trainer Uwe Wolf unterstützen, denn Petrovic muss eine Gelb-Sperre absitzen. Dies gilt auch für Tobias Steer. Mögliche Nachrücker für Petrovic und Steer, die theoretisch am Sonntag in der Bezirksliga-Mannschaft gegen Dorfen spielberechtigt wären, sind Chris Steinleitner und Moritz Sassmann, aber auch ein Einsatz von Samed Bahar wäre denkbar.

Nach dem 3:0 über Türkgücü München, mit dem der Klassenerhalt eingetütet werden konnte, hat Trainer Wolf der Mannschaft drei freie Tage gegönnt. Jetzt wird aber wieder eifrig trainiert, denn auch Wolf will unbedingt noch zwei weitere Siege einfahren. „Mit persönlich taugt das, ich trainiere gerne jeden Tag“, sagt Petrovic, dem aber auch klar ist: „Es gibt natürlich auch einige Spieler, denen das zu viel ist, weil sie Familie haben oder tägliches Training mit ihrem Beruf schlecht unter einen Hut bringen.“ buc Tipp: 1:1

TSV-Kader

A. Steer (Leipholz), Orth, Walter, Schmit, A. Spitzer, M. Spitzer, Tavra, Müller, Ecker, Bahar, Steinleitner, Muteba, Sassmann., Ammari, Sztaf, Sinabov, Rabenseifner