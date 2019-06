TSV Buchbach macht Benefizspiel für Leukämie-Patient

Schweißtreibende Wochen für Regionalligist

Das erste Vorbereitungsspiel für den Fußball-Regionallisten TSV Buchbach steht am Sonntag um 17 Uhr gegen den Landesligisten SV Erlbach an, wobei am Samstag sowohl am Vor- als auch am Nachmittag trainiert wird.

Viereinhalb Wochen dauert die Vorbereitungsphase, ehe die Rot-Weißen am 12. Juli in die Saison starten. Das zweite Testspiel steigt am Mittwoch, 19. Juni in der SMR-Arena um 19 Uhr gegen den Landesligisten SE Freising, ehe es am Samstag, 22. Juni, um 17 Uhr zum Landesligisten FC Töging geht. Tags drauf gastieren die Rot-Weißen um 16 Uhr beim Kreisklassisten FC Eberspoint, dessen stellvertretender Vorsitzender Peter Kiermeier an Leukämie erkrankt ist. Die Eberspointer werden bei diesem Benefizspiel zugunsten der DKMS-Stiftung mit einer regionalen Auswahl antreten. Am Freitag, 28. Juni, gibt es ein Wiedersehen mit Ex-Stürmer Mijo Stijepic, der den FC Ismaning als Trainer in der Bayernliga gehalten hat. Die Partie wird um 19 Uhr in der SMR-Arena angepfiffen. Einen Tag später geht es um 17 Uhr zum Bezirksliga-Absteiger FC Erding. Am Sonntag, 30. Juni, steht um 10 Uhr die offizielle Mannschaftsvorstellung auf dem Programm. Der letzte Test vor dem hochkarätig besetzten Turnier am 6. Juli in Kirchanschöring steigt am 3. Juli um 19 Uhr in Buchbach gegen den FC Unterföhring.