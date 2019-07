TSV Buchbachs furiose Schlussminuten gegen den 1. FC Nürnberg II

Kein Tor: Aleks Petrovic fixiert den Ball, scheiterte aber in der Folge mit einem Drehschuss an einem Abwehrbein. Rechts lauert Keeper Jonas Wendlinger.

TSVB trifft zweimal in den letzten Ten Minuten

von Michael Buchholz schließen

Was für ein Finish in Buchbach. Mit toller Moral machten die Rot-Weißen einen 0:2-Rückstand gegen den 1. FC Nürnberg II wett und luchsten der Elf von Marek Mintal noch ein 2:2 ab.

Die Buchbacher begannen mit viel Elan, liefen den Gegner gut an und erarbeiteten sich gefährliche Umschaltsituationen. Bereits in der 3. Minute konnten die Nürnberger einen Drehschuss von Aleks Petrovic erst in letzter Sekunde blocken. Auf der rechten Außenbahn bekamen die Gäste den schnellen Christian Brucia zunächst nicht in Griff.

Nach der Trinkpause kamen die technisch beschlagenen und wieselflinken Gäste immer besser in Tritt. Riesenglück für die Rot-Weißen in der 31. Minute, als Tobias Stoßberger durch war, Daniel Maus sich beim Rauslaufen verschätzte und der Nürnberger den Innenpfosten traf. Acht Minuten später brachte Maus noch die Fingerspitzen an einen Schuss von Philipp Harlass, der allein auf ihn zugestürmt war. Fast im Gegenzug knallte Brucia die Kugel ans Außennetz, doch das dickere Ding hatten noch die Gäste in Person von Stoßberger, dem Maus die Kugel gerade noch wegschnappte.

Im zweiten Abschnitt machten die Nürnberger dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Blieben Emre Mert Aslan und Lukas Schleimer noch erfolglos, so wurde Harlass in der 62. Minute in Szene gesetzt, umkurvte zwei Buchbacher und gab Maus aus zwölf Metern das Nachsehen. Die Gastgeber, die in der 76. Minuten vergeblich einen Handelfmeter reklamierten, versuchten Druck aufzubauen. Die ganz großen Möglichkeiten blieben aber zunächst aus, anders der kleine Club: In der 80. Minute scheiterte Schleimer am stark reagierenden Maus, den Abpraller brachte er aber wieder ins Zentrum, wo der eingewechselte Mike Scharwath aus 14 Metern ungehindert einlochen konnte.

In der Schlussphase bekam Buchbach noch die zweite Luft: Erst verlängerte Jonas Wieselsberger eine Hereingabe von Selcuk Cinar auf Petrovic, der aus 16 Metern Jonas Wendlinger das Nachsehen gab (84.). Dann legte Petrovic einen weiten Ball auf Cinar ab, der sich mit einer Drehung löste und per Dropkick vollendete (90.).