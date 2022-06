TSV Buchbach: Nationalspieler Léon Schmit kommt zum Kult-Klub

Teilen

Léon Schmit ist Nationalspieler Luxemburgs und greift kommende Saison beim TSV Buchbach an. © TSV Buchbach

Außenbahnspieler Léon Schmit verstärkt in der kommenden Saison den TSV Buchbach. Anton Bobenstetter freut scih auf „ein großes Talent“ beim Kult-Klub.

Buchbach – „Das ist ein ganz wichtiger Transfer“, meldet Fußball-Regionalligist TSV Buchbach: Léon Schmit kommt vom Bayernligisten VfB Hallbergmoos und soll die Rot-Weißen auf dem linken Flügel verstärken.

Der 20-jährige Außenbahnspieler stößt allerdings erst in der kommenden Woche zum TSV-Kader, vermeldet der Regionalligist, da er sich aktuell noch mit der U21-Nationalmannschaft von Luxemburg auf einer Länderspielreise befinde.

„Ich habe mir Léon Schmit beim Relegationsspiel des VfB Hallbergmoos gegen Fortuna Regensburg angeschaut, da hat er mir sehr gut gefallen. Er ist läuferisch und technisch sehr stark, das ist ein großes Talent“, berichtet Anton Bobenstetter, der Sportliche Leiter des TSV Buchbach. Der 20-jährige Luxemburger, der eigentlich links in der Viererkette spielt, kann aber auch auf dem linken Flügel – so wie zuletzt in der Relegation gegen Regensburg – eingesetzt werden und hat zuletzt beim U 21-Länderspiel gegen Italien sehr gute Kritiken bekommen.

Schmitt studiert erst seit Februar in München und hatte einen großen Anteil daran, dass Bayernliga-Neuling Hallbergmoos die Rückrunde als viertbeste Mannschaft abgeschlossen hat und über die Relegation den Klassenerhalt in der Bayernliga realisieren konnte.

„Léon will bei uns den nächsten Schritt machen, er ist sehr ehrgeizig und möchte sich mittelfristig für die A-Nationalmannschaft von Luxemburg empfehlen“, weiß Bobenstetter. „Da sieht er die Regionalliga Bayern als gutes Pflaster. Deswegen sind wir sehr froh, dass er seinen nächsten Karriereschritt bei uns macht.“

Buchbachs Sportlicher Leiter weist außerdem darauf hin, dass das erste Buchbacher Testspiel heute Abend um 19 Uhr in Ismaning stattfindet, weil der Platz in Grüntegernbach nach dem Unwetter von letzter Woche noch nicht bespielbar ist. buc