TSV-Buchbach-Abteilungsleiter Hanslmaier: „Es wird ein Kampf bis zur letzten Patrone“

Von: Marinus Savary

Der TSV Buchbach kassierte zu viele Gegentore in der laufenden Ragionalliga-Saison. © IMAGO/Sven Leifer

Der TSV Buchbach startet in die Vorbereitung. Dabei vertraut Abteilungsleiter Georg Hanslmaier auf den aktuellen Kader, mit dem die Klasse gehalten werden soll.

Buchbach – In der aktuellen Regionalliga-Tabelle finden sich die Buchbacher im Abstiegskampf wieder. Mit 27 Punkten belegen die Rot-Weißen den 14. Platz. Damit steht der TSV zwar zwei Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz, allerdings sind sie punktgleich mit Illertissen, die auf einem Relegationsplatz sind. Zudem haben die Buchbacher mit 24 gespielten Partien einen kleinen Vorsprung auf die meisten anderen Teams, was die Anzahl der absolvierten Partien angeht. Somit sollten beim TSV Buchbach alle Alarmglocken läuten.

TSV Buchbach ist realistisch: Mannschaft ist nur drei Punkte unter dem Soll

Auf die Frage, wie in Buchbach die aktuelle Situation eingeordnet wird, entgegnete Abteilungsleiter Georg Hanslmaier: „Wir sind da realistisch. Es war von Anfang an klar, dass es ein Kampf bis zur letzten Patrone wird. Das Ziel für die Winterpause waren 30 Punkte. Dieses haben wir um drei Zähler verpasst.“

„Es sind nahezu alle Spieler verfügbar. Auf diesen Kader vertrauen wir vollkommen.“

Erstaunlich ist, dass trotz der prekären Situation, die Buchbacher keinen Transfer getätigt haben. Auch dazu hat Hanslmaier schnell eine Antwort parat: „Der Markt ist leer. Eigentlich sind die Spieler alle unter Vertrag und es würde viel kosten einen Akteur zu verpflichten. Wir konzentrieren uns auf uns selbst. Es sind nahezu alle Spieler verfügbar. Auf diesen Kader vertrauen wir vollkommen.“

TSV Buchbach testet sechsmal und reist nach Belek in die Türkei

In der Vorbereitung bestreiten die Buchbacher sechs Testspiele. Dabei hofft der Abteilungsleiter des TSV auf die Festigung der Defensive. „Wir haben einfach zu viele Gegentore kassiert. Wir müssen in der Verteidigung wieder sicherer werden und weniger zulassen“, erklärt Hanslmaier. Ein weiteres Highlight der Vorbereitung ist das Trainingslager in Belek. „Für uns war von Anfang an klar, dass wir in ein Trainingslager reisen. Aufgrund der Platzsituation in Buchbach fahren wir nach Belek, um dort unter guten Bedingungen zu trainieren“, betont Hanslmaier.

Der Regionalliga-Auftakt findet am 04. März in Buchbach gegen den SV Wacker Burghausen statt. Am Mittwoch starten die Buchbacher die Vorbereitung für die „Mission Klassenerhalt“. (Marinus Savary)