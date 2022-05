TSV Buchbach: Nach Niederlage in Aschheim - U23 weiter im Abstiegskampf

Buchbach im Spiel gegen den SCBV © c. Riedel

Die Zweite des TSV Buchbach muss weiterhin um den Klassenerhalt kämpfen. Gegen Aschheim gab es eine 0:2 Niederlage. Den TSV trennt nur zwei Punkte vom Relegationsplatz.

Buchbach – Die Lage in der Fußball-Bezirksliga Ost bleibt spannend. Die U 23 des TSV Buchbach hat ihren ersten Matchball zum Klassenerhalt vergeben. Sie unterlag beim FC Aschheim 0:2 und steht so weiterhin nur zwei Punkte vor dem Relegationsabgrund. Bitter: Nach einem Foul an Stefan Perovic bekamen die Gäste in der 18. Minute einen Strafstoß zugesprochen, den der Gefoulte selbst ausführte, aber an Pascal Jakob scheiterte.

Mit dem ersten ernsthaften Schuss gingen die Aschheimer nach einem Buchbacher Fehler durch Benedikt Wellnhofer in Front (81.). Der zweite Treffer durch Mika Anneser in der Nachspielzeit gegen aufgerückte Buchbacher war dann nur noch Formsache. „Jetzt müssen wir am Samstag gegen den TSV Dorfen, gegen den wir noch nie einen Punkt geholt haben, gewinnen“, sagt Trainer Manuel Neubauer. (Michael Buchholz)