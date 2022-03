TSV Buchbach: Fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen bei Nürnberg-II-Pleite - Trainerteam bedient

War mit dem Schiedsrichtergespann nicht immer einer Meinung: TSV-Trainer Andreas Bichlmaier. © Michael Buchholz / FuPa

Gegen den 1. FC Nürnberg II gab es am Sonntag nichts zu holen. Dabei blieben dem TSV zwei Handelfmeter verwährt, zudem zweifelte man an der Richtigkeit des Treffers von Shuranov.

Buchbach – Nach umstrittenen Entscheidungen und einem Elfmeter-Fehlschuss unterlag der TSV Buchbach am Sonntagnachmittag 0:1 beim 1. FC Nürnberg 2. Für die Rot-Weißen, die sich gegenüber der Derbyniederlage gegen Burghausen deutlich steigern konnten, war es bereits die vierte Regionalliga-Pleite in Folge, die allerdings extrem unglücklich war.

Auf dem frisch gewalzten Rasen im Sportpark Valznerweiher entwickelte sich ein technisch gutes und temporeiches Spiel, in dem die Hausherren mit Eric Shuranov, Jens Castrop, Dennis Borkowski, Tim Steinmetz und Noel Knothe gleich fünf Mann aus dem Zweitliga-Kader aufbieten konnten. Angeführt von Kapitän und Winter-Neuzugang Fabian Menig, der jede Menge Drittligaspiele absolviert hat, gingen die spielerisch starken Gastgeber bereits in der 12. Minute in Front. Dabei drückte Schiedsrichter Manuel Steigerwald gleich zwei Mal beide Augen zu. Beim Konter-Zuspiel stand Tim Sausen auf dem rechten Flügel wohl im Abseits, und als Shuranov im Laufduell Thomas Leberfinger so behinderte, dass der Buchbacher Abwehrspieler zu Fall kam, reklamierten die Gäste vehement, aber vergeblich ein Foulspiel.

TSV Buchbach: Umstrittener Führungstreffer leitete Buchbachs Niederlage ein

Nur Sekunden später fälschte ein Nürnberger eine weite Flanke von Samed Bahr mit der Hand ab, erneut blieb die Pfeife von Steigerwald still. Die beste Möglichkeit der Rot-Weißen verpasste Tobias Sztaf, der von Daniel Muteba perfekt freigespielt wurde, aber Keeper Patric Klandt anschoss. „Den muss er machen“, ärgerte sich Buchbachs Sportlicher Leiter Anton Bobenstetter. Aufreger Nummer drei aus Sicht der Gäste kurz vor dem Pausentee, als Bene Orth im Strafraum der Hausherren zurückpasste und ein Nürnberger den Ball mit dem Ellenbogen abfälschte – wieder kein Elfmeter.

Im zweiten Abschnitt spielten dann die Gäste mutiger nach vorne und versuchten den Ausgleich zu erzwingen. Den hatte dann Samed Bahar in der 73. Minute auf dem Schlappen, als Steigerwald nach dem dritten Nürnberger Handspiel im Strafraum tatsächlich auf Elfmeter entschied, doch der Buchbacher Verteidiger scheiterte an Klandt – sein erster Fehlschuss vom Punkt. „Ich hätte nicht geglaubt, dass wir in der zweiten Halbzeit so ein Powerplay aufziehen würden. Schade, dass wir uns für unser wirklich gutes Spiel nicht belohnt haben“, so Bobenstetter. (Michael Buchholz)