Buchbach-Coach Bichlmaier stocksauer nach Klatsche in Nürnberg: „Da gibt es nichts zu beschönigen“

Teilen

Klare Anweisungen: TSV-Buchbach-Trainer Andreas Bichlmaier. © IMAGO / foto2press

Der TSV Buchbach musste am Wochenende in der Regionalliga eine deutliche 0:4-Niederlage gegen die Zweitliga-Reserve des 1. FC Nürnberg hinnehmen.

Buchbach – „Wir waren in der Tat um vier Tore schlechter, da gibt es nichts zu beschönigen.“ Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier war nach der 0:4-Schlappe der Rot-Weißen am Samstag beim 1. FC Nürnberg 2 ziemlich bedient. „Das war überhaupt nichts. Wenn man so schlecht und naiv verteidigt, muss man sich schon an die eigene Nase packen. Dann kriegst du halt vier Stück in Nürnberg“, war auch Trainerkollege Marcel Thallinger angefressen.

Die Nürnberger Nachwuchskicker waren den Oberbayern in allen Bereichen überlegen, konnten sich immer wieder spielerische Lösungen erarbeiten und hätten noch höher gewinnen können. Vor allem vor der Pause ließ die Mannschaft von Trainer Cristian Fiel glasklare Möglichkeiten liegen. Treffer Nummer eins erzielten die Mittelfranken bereits in der 9. Minute nach einem Angriff über den rechten Flügel: Den Rückpass von Pedro Muteba verlängerte Jermain Nichalke auf Christopher Wähling, der aus zwölf Metern André Esch mit einem Schuss unter die Latte keine Chancen ließ.

Buchbach konnte sich aus dem Spiel über die gesamte Distanz keine echte Torchance erarbeiten. Ganz anders die Hausherren, die in der 26. Minute den zweiten Treffer nachlegten, als Esch einen Schuss von Nathaniel Brown zwar noch abwehren konnte, dann aber gegen den Nachschuss von Wähling machtlos war.

Nach dem Seitenwechsel ein unverändertes Bild. „Wenn wir weiter so verteidigen, kriegen wir in dieser Saison bestimmt 70 Gegentreffer. Uns fehlt derzeit einfach die Geilheit, Defensivaktionen zu feiern. Nürnberg hat immer wieder das Spiel zwischen den Linien gesucht und die Schnittstellen gefunden. Der Plan war, dass wir das nach außen wegverteidigen, das hat aber überhaupt nicht funktioniert“, so Bichlmaier.

Bis auf den einen oder anderen Standard konnten die Buchbacher auch im zweiten Abschnitt keine Akzente setzen. Anders die Nürnberger, die in der 49. Minute das 3:0 erzielten, als Nischalke eine Flanke von Wähling am langen Pfosten über die Linie drückte. Den Endstand markierte Simon Joachims in der 55. Minute nach einer schönen Kombination aus acht Metern. Bichlmaier: „So blöd es klingt, aber danach haben wir das 0:4 verteidigt.“ (buc)