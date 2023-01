TSV Buchbach: Torhüter Andreas Steer verlängert

Verlängert: Abteilungsleiter Georg Hanslmaier (l.) mit Andreas Steer nach der Vertragsunterschrift. © buc

Torhüter Andreas Steer, der am 25. Dezember seinen 22. Geburtstag gefeiert hat, bleibt dem TSV Buchbach auch noch länger erhalten.

Buchbach – Der Keeper hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025 vorzeitig verlängert. „Wir freuen uns, dass wir mit Andreas einen sehr talentierten Torhüter längerfristig an uns binden konnten. Wir sehen großes Potenzial bei ihm“, sagt Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier. Der ehemalige Landshuter hatte sich im Sommer 2019 dem Regionalligisten angeschlossen, sammelte zunächst in der Bezirksliga-Mannschaft Spielpraxis, der er in der vergangenen Saison mit tollen Paraden den Klassenerhalt sicherte.

Vor der aktuellen Saison stieg Steer zur Nummer eins auf, zog sich aber Ende August einen Haarriss zu. Trotz der Verletzung, die zunächst als Handprellung diagnostiziert wurde, stand er noch drei Regionalliga-Spiele im Tor, ehe André Esch übernahm. Mittlerweile ist die Verletzung ausgeheilt.

TSV Buchbach: Andere Verletzte kehren ebenfalls zurück

Steer wird am 18. Januar beim Trainingsauftakt wieder voll dabei sein. Dann sollten auch sein Bruder Tobias (doppelter Bänderriss) und Marcel Spitzer (Syndesmoseband-Verletzung) wieder an Bord sein. Bis auf die Kreuzband-Patienten Blin Kelmendi und Daniel Ziegler, der kurz vor Weihnachten erfolgreich operiert wurde, sollte der komplette Kader zur Verfügung stehen, um sich für den Klassenerhalt vorbereiten zu können.