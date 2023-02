TSV Buchbach gewinnt den zweiten Test: Neuzugang Hirtlreiter trifft

Teilen

Nach der 2:3-Niederlage gegen die SpVgg Unterhaching hat der TSV Buchbach sein zweites Vorbereitungsspiel gewonnen: Der Regionalligist setzte sich beim Bayernligisten FC Ismaning 2:1 durch.

Buchbach – Grundsätzlich hatten die Rot-Weißen die Partie fast über die gesamte Distanz im Griff, verloren sich aber immer mal wieder in zu kleinmaschig angelegten Aktionen. „Das ist schon eine Krankheit von uns auf Kunstrasen. Wir haben ja selbst nicht die Plätze, um im Training wirklich Fußball zu spielen, deswegen wollen wir dann den Ball auch mal laufen lassen, verlieren uns aber zu sehr im Klein-Klein. Ich weiß aber, dass wir auch pragmatischer spielen können“, so Trainer Andreas Bichlmaier.

Den Führungstreffer erzielten die Gäste in der 20. Minute, als Léon Schmit nach schöner Ballverlagerung von Alex Spitzer mit einer präzisen Hereingabe Sammy Ammari so bediente, dass der Mittelstürmer nur noch den Fuß hinhalten musste. Das 2:0 gelang Neuzugang Andreas Hirtlreiter, der nach einem schönen Steckpass mit zwei Kontakten aus zwölf Metern abschloss. „Er hat gezeigt, dass er uns helfen kann“, so Bichlmaier zum Debüt des Unterhachinger Leihstürmers.

In der Folge kassierten die Buchbacher nach einem Ballverlust den Gegentreffer durch den stets gefährlichen Daniel Gaedke (63.). Bichlmaier: „Ismaning hatte noch ein paar gefährliche Konter. Für uns geht es darum herauszufinden, welche Spieler das meiste Herz auf dem Platz lassen. Diese werden auch die Punktspiele bestreiten.“ buc